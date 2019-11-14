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Dünyanın en gelişmiş otomotiv sanayilerinden birine sahip Almanya'da yeni bir fabrika açacağını duyuran Tesla bir anda dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu.
Berlin'de havalimanına yakın bir bölgede açılacağı duyurulan ve kentte bir tasarım ve mühendislik merkeziyle de desteklenecek olan Gigafactory 4 ile dünyaca ünlü Alman markalarıyla rekabet edecek olan Tesla'nın piyasa değeri Daimler'i geçti.
Elon Musk, daha önce 1 milyar dolar elektrikli araba yatırımı açıklayan Daimler'i tiye almıştı. Gigafactory 4'ün yatırımı açıklanmasa da 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
— Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2017
Mercedes, Maybach, Smart, AMG, Freightliner gibi markaları bünyesinde bulunduran Daimler'in piyasa değeri dün itibarıyla 62.78 milyar dolarda kalırken Tesla, Berlin haberinin etkisiyle 63 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Elon Musk'ın kurduğu Tesla şu anda Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın piyasa değeri en yüksek 3. otomobil üreticisi oldu. Henüz 10 yıllık bir şirket olan Tesla, daha önce de Ford, BMW, General Motors, Honda, PSA gibi uluslararası devleri geride bırakmıştı.
Zirvedeki Toyota ile arada 3 kattan daha fazla bir fark bulunsa da otomotiv endüstrisinde elektrikliye geçiş ve sürdürülebilir teknolojinin gelişmesine paralel olarak Tesla'nın zirveyi de tehdit edebileceği bekleniyor.
Amerikan otomotiv üreticilerinin eski günlerinden uzak olduğu bir dönemde ülkede Mercedes, Toyota ve Volskwagen gibi markalar öne çıkarken Tesla'nın premium sınıfına görece uygun maliyetle girmesi ve ABD'yi pek çok segmentte domine ettikte n sonra Avrupa'ya açılıyor olması da artılarından biri olarak gösteriliyor.
Tesla'nın 100 bin doların altındaki Model S aracına karşın Porsche, 151 bin dolarlık Taycan ile rekabet etmeye çalışıyor. Model S Plaid'in fiyatı henüz açıklanmasa da daha yüksek performansını muadillerine göre daha ucuza satacağı ABD basınında yer almıştı.
Musk'ın, Space X roketine koyarak Mars'a gönderdiği ve tanıtımıyla bir anda gündem olan spor aracı Roadster'in 2020 modelinin 200 bin, Founder's Edition de 250 bin dolardan satılacak ve baz fiyatı 350 - 400 bin dolar olan Ferrari gibi dev markalardan daha uygun maliyetli.
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