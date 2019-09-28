28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de çok sık yaşanan otoyolda polis - suçlu kovalamacalarında eşine ilk kez rastlanan bir olay yaşandı. Kaliforniya eyaletindeki Fremont şehri polis departmanına ait devriye aracı, aranmakta olan şüpheli bir aracı otoyolda takip etmeye başladı.
Saatte 120 mil yani yaklaşık 195 km hıza çıkan polis arabası bir süre sonra telsizden merkeze anons geçti. Jesse Hartman ismindeki polis memuru, Tesla marka devriye aracının yaklaşık 10 kilometrelik şarjı kaldığını belirterek şüpheliyi her an kaybedebileceğini duyurdu ve takip için destek istedi.
Trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte şüpheli araç sürücüsü emniyet şeridine girince, devriye aracı güvenlik gerekçesiyle takibi bıraktı ve merkeze geri dönmek için şarj istasyonu arayacağını duyurdu.
Takip edilen şüpheli araç daha sonra yakınlardaki çalılık bir alanda terk edilmiş olarak bulundu fakat sürücüsüne ulaşılamadı. Olayın yerel medyaya yansıması üzerine Fremont Polis Departmanı, devriyeden önce şarj edilmesi gereken Tesla Model S marka devriye arabasının şarj edilmediğini belirtse de nedeni konusunda sessiz kaldı.
Tesla fabrikasının bulunduğu ve arabaların üretim merkezi olan Fremont, ABD genelinde elektrikli polis arabası kullanılan tek yer olma özelliğinde.
Mart ayında tek araçla başlanan uygulamada yetkililer, Tesla aracın eskiden kullandıkları Ford Explorer'a nazaran 20 bin dolar pahalı olduğunu fakat yakıt ve bakım maliyetlerinin yanı sıra çevreye zarar vermemesi dolayısıyla deneme amacıyla kullanıldığını ve pilot program sonrası belediye meclisine devriye için uygun olup olmadığına dair rapor verileceğini açıklamıştı.
61 bin dolara alınan Tesla Model S, bu doğrultuda bir yıl süren modifiye sürecinin ardından kullanılmaya başlanmıştı. Fremont Emniyet Müdürü Sean Washington, temmuz ayında programın iyi gittiğini belirterek daha önce yaşanan bir kovalamacada problem yaşanmadığını, 11 saatlik normal bir devriye sonrası bataryasının yüzde 40-50 civarında dolu olduğunu söyledi
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