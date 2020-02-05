05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Wall Street'te Elon Musk'ın başında olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisselerindeki yukarı yönlü hareketin neredeyse parabolik bir hal aldığına dikkat çekiliyor.
Sadece son iki seansta yüzde 36 artarak 887 dolara fırlayan Tesla hisseleri önceki 3 aya göre yüzde 180, haziran ayından bu yana ise yüzde 395 değerlendi. Aynı dönemde ise Nasdaq yüzde 2, S&P 500 endeksi yüzde 1.5, Dow Jones ise 1.44 civarında artış kaydedebilmişti.
Tesla hisselerindeki yükseliş akıllara 2017 yılındaki Bitcoin fiyatlarında yaşanan ani yükselişi getirdi. Hatırlanacağı üzere kriptopara birimi Bitcoin 2017 yılında 885 dolardan el değiştirirken kasım ayında 19 bin 783 dolarlık tarihi zirvesini görmüş ve yüzde 2 bin 100 artış kaydetmişti.
Bankacılık ve finans piyasalarının ana gündem maddeleri arasına giren Bitcoin fiyatlarında sert bir düzeltme yaşanmış ve 5 bin doların altı görülmüştü. Bitcoin şu sıralar 9-10 bin dolar bandında dalgalanıyor.
GOOGLE'DA TREND
Öte yandan Tesla hisselerindeki artış Google üzerinde de çok arananlara girdi. "Tesla hissesi almalı mıyım?" (“Should I buy Tesla’s stock?”) sorusu Google'da trendler arasına girdi.
Tesla'nın üretim sayısını artırmasına rağmen halen kâr edemiyor oluşu ancak buna rağmen hisselerin rekor seviyede yükselerek Volkswagen, Daimler, Ford gibi dev üreticilerin piyasa değerini geçmesi Wall Street'in bir bölümünde "çok erken ve çok hızlı" yorumlarına neden olurken parabolik artışın düzeltmesinin de sert bir düşüşle gelebileceği senaryosu üzerinde duruluyor.
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