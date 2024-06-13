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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tesla fiyatları artıracak - Teknoloji Haberleri

        Tesla fiyatları artıracak

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik ek vergi uygulanması kararı nedeniyle Model 3 aracının Avrupa fiyatlarını artırmasının beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:21
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        Tesla fiyatları artıracak
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        AB'nin, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirmesinin yankıları sürüyor.

        Söz konusu karar Avrupa'daki büyük otomobil üreticilerinden farklı tepkiler alırken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da Avrupa fiyatlarında artışa gidebileceği belirtildi.

        "1 TEMMUZ 2024'TEN İTİBAREN ARTMASI BEKLENİYOR"

        Avrupa'da Tesla'nın internet sitesinde yer alan bildirimde, "İthalattaki potansiyel vergi artışları nedeniyle Model 3'ün fiyatının 1 Temmuz 2024'ten itibaren artması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

        Şirketin Avrupa'da Model 3'ün fiyatını ne kadar artırmayı planladığı ise belirtilmedi.

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        AB'DEN EK VERGİ KARARI

        AB Komisyonu, 12 Haziran'da, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan geçici önlemleri açıklamıştı.

        Bu kapsamda, Çin'den elektrikli araç ithalatında uygulanacak geçici dengeleyici vergilerin seviyesini duyurma kararı alındığı bildirilen açıklamada, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde bu geçici vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren bütün üye ülke gümrüklerince uygulanmaya başlanacağı, geçici vergilerin, daimi vergi kararı yürürlüğe girene kadar da devam edeceği bilgisi verilmişti.

        Açıklamada, Çin firmaları arasında yer alan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38,1 oranında ilave vergi uygulanacağı, soruşturma sürecinde AB ile işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yüzde 21 vergiye tabi tutulacağı, işbirliği yapmayan diğer elektrikli otomobil üreticilerinin de yüzde 38,1 ilave vergi ödeyeceği aktarılmıştı.

        Tesla'nın Çin'de de üretim yaptığı anımsatılan açıklamada, bu firmaya bireysel olarak hesaplanacak bir vergi oranı uygulanabileceği, bu aşamada seçim yapılmayan ve Çin'de üretim gerçekleştiren diğer şirketlerin de özel durumlarının değerlendirilmesinin talep edilebileceği belirtilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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