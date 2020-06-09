Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını ile sarsılan otomotiv sektöründe, elektrikli araç yarışı tam gaz devam ediyor. Üreticiler kendi aralarında işbirliklerine giderken, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan ve elektrikli araçların da en çok satıldığı ülke olan Çin'e milyar dolarlık batarya yatırımları yapmaktan geri kalmıyorlar.

Bu kapsamda, Mercedes ve Volkswagen'in geçtiğimiz haftalarda Çin'de attığı adımlar, elektrikli araç yarışının virüsten etkilenmediği bizlere gösterdi.

Geleneksel otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlarda rakip olarak belirledikleri ABD'li Tesla'nın ise, 'gigafactory' adı verilen dev üretim tesislerinden birini İngiltere'ye kurmak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz emlak yayın organı Property Week'in aktardığına göre, ABD dışındaki ilk tesisini kısa bir süre önce Çin'de açan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de de ülkesi dışındaki ikinci fabrikayı kurmak için hazırlanan Tesla, İngiltere'nin Somerset bölgesinde yurtdışındaki üçüncü fabrikasını kurmak istiyor.

İngiltere Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerde olan şirketin, 4 milyon metrekarelik bir arazi aradığı, inşa edilecek tesiste de Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yürütüleceği bildirildi.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz haftaki İngiltere seyahatinin de, kurulması planlanan yeni fabrika ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın Berlin'de 2021'de açılacak fabrikasında Model 3, Model Y otomobilleri ile batarya üretimi yapılacak.

Şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikasını İngiltere'ye kurmak istemesinin arkasında ise, Brexit belirsizliği ve İngiltere'nin elektrikli otomobilleri yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımların bulunduğu kaydediliyor.