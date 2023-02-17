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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, son yılların en kapsamlı geri çağırma operasyonlarından birine hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD yollarındaki 362 bin adet Tesla geri çağırma operasyonuna dahil edildi. Geri çağırılan araçların Tam Otonom Sürüş (FSD) Beta yazılımının güncelleneceği kaydedildi.

Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi (NHTSA-National Highway Traffic Safety Administration), Tesla'nın yazılımının otomobilin hız sınırlarını aşmasına veya kavşaklardan yasa dışı veya öngörülemeyen bir şekilde geçmesine izin vererek kaza riskini artırabileceğini açıklamıştı.

Geri çağırma operasyonu, 2016-2023 yılları arasında üretilmiş Model S ve Model X otomobiller ile, 2017-2023 yılları arasında üretilmiş Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilmiş Model Y araçları kapsıyor.

324 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Tesla'nın otopilot özelliği, şeridindeki diğer araçlar ve yayalar için yönlendirme, hızlanma ve frenlemeye yardımcı olurken, şirket, FSD'nin sürücünün aktif gözetimi altında daha aktif rehberlik ve destekli sürüş sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir sistem olduğunu belirtiyor.

Tesla, dördüncü çeyrekte ABD ve Kanada'daki 400 bin FSD müşterisi için FSD Beta sürümünü yayınlamış ve bundan 324 milyon dolar gelir elde etmişti.

Şirketin, yazılım güncellemeleri teslim edildiğinde, yaklaşık 1 milyar dolarlık ertelenmiş gelir elde etmesi bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, FSD teknolojisini Tesla'daki birkaç yapay zeka girişiminden biri olarak konumlandırırken, geçen Mayıs ayında yaptığı açıklamada otonom sürüş sistemlerinin şirket için önemli olduğu vurgulamıştı.

Musk, otonom sistemlerin Tesla'nın piyasa değerinde de etkili olduğunu aktarmıştı.

HAKKINDA 40'YA YAKIN SORUŞTURMA BULUNUYOR

NHTSA, 2021'de park halindeki acil durum araçlarıyla bir dizi çarpışma olayı nedeniyle otopilota sahip 830 bin Tesla otomobil hakkında soruşturma başlatmıştı. NHTSA, en son Perşembe günü yaptığı açıklamada, FSD sistemi ile geri çağırma haricinde, Tesla'nın otopilot ve ilgili araç sistemlerine yönelik soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

NHTSA Aralık ayında, San Francisco'da bir sürücünün FSD özelliğinin arızalandığını bildirdiği sekiz araçlık bir kaza da dahil olmak üzere Tesla'nın otomobillerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin iki yeni soruşturma açmıştı.

Kurumun 2016'dan bu yana gelişmiş sürücü destek sistemlerinin kullanıldığından şüphelenilen ve 19 ölüm ile sonuçlanan trafik kazaları ile ilgili Tesla hakkında 40'a yakın soruşturma açtığı biliniyor.

Tesla'nın ABD'de satışları 2022'de yüzde 80 artarak 536 bin adedi buldu. Model Y, 252 bin adetlik satış rakamı ile ABD'de en çok satılan 6'ncı otomobil oldu.

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