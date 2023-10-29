TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra’nın yaşadığına inanan Ömer, Mostar'dan Blagay tekkesinde Derviş Baba’nın da yardımıyla Zehra’nın peşine düştü. Ömer bu sırada elde ettiği bilgiyle Kosova’daki barış gücü komutasının Türkiye’ye geçmesi için yapılan bir toplantıyla ilgili tehlikeyi fark etti. Toplantıya yapılan saldırı sonu Balkan devletleri teşkilatının başkanı şehit düşerken Ömer’in Dışişleri Bakanlığı’nda görevli üst düzey diplomat olan Neslihan’la yolu kesişti. Neslihan verdikleri şehidin üzüntüsünü yaşarken bir anda karşısına çıkan ve onu kurtaran kişinin kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti.