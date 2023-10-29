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        Haberler Televizyon Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 29 Ekim 2023 Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

        Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

        Her hafta Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat'ın bu akşam yayın akışında yer alıp almadığı merak ediliyor. İzleyicilerin gözü "Teşkilat bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat 81. yeni bölüm ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:23
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        • 1

          Başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı 20:00'de ekranlara geliyor. Ancak bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle yayın akışında değişikliğe gidildi. Peki, Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 29 Ekim 2023 Teşkilat yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

          Teşkilat dizisisinin saati bu akşam Cumhuriyet'in 100. yılına özel yayınlanacak Cumhuriyet Konseri sebebiyle değiştirildi. Teşkilat dizisi bu akşam 20:45'te ekranlara gelecek.

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:15 Beni Böyle Sev

          07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

          07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

          10:50 Anıtkabir’den Naklen Yayın

          11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

          11:35 Enine Boyuna

          13:00 Lingo

          14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

          15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taaruz"

          16:55 Türk Sineması "Kuruluş Hattı"

          19:00 Ana Haber

          20:15 Cumhuriyet Konseri

          20:45 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

        • 4

          TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Zehra’nın yaşadığına inanan Ömer, Mostar'dan Blagay tekkesinde Derviş Baba’nın da yardımıyla Zehra’nın peşine düştü. Ömer bu sırada elde ettiği bilgiyle Kosova’daki barış gücü komutasının Türkiye’ye geçmesi için yapılan bir toplantıyla ilgili tehlikeyi fark etti. Toplantıya yapılan saldırı sonu Balkan devletleri teşkilatının başkanı şehit düşerken Ömer’in Dışişleri Bakanlığı’nda görevli üst düzey diplomat olan Neslihan’la yolu kesişti. Neslihan verdikleri şehidin üzüntüsünü yaşarken bir anda karşısına çıkan ve onu kurtaran kişinin kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti.

        • 5

          Saldırının ardından Ömer tekrar Zehra’yı aramaya başladığında ise Zehra’nın öldüğü gerçeği ile yüzleşti. Derin bir yasın içine giren Ömer tekkede inzivaya çekilirken Neslihan saldırının arkasındaki yapının Şirket olduğunu öğrendi. Devlet yeniden ortaya çıkan bu derin yapıyla mücadele edilmesi için Neslihan’ın önderliğinde bir ekip kurulmasına karar verdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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