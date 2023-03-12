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Teşkilat 69. bölüm full izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm tek part ve kesintisiz izle

Teşkilat 69. bölüm yayınlandı! Teşkilat 69. bölümde yaşananlar

Teşkilat 69. son bölüm 12 Mart 2023 Pazar akşamı 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Teşkilat son bölümde; Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra’nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Teşkilat 69. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Teşkilat son bölüm özeti...

Giriş: 12.03.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan Teşkilat her hafta pazar akşamı yayınlanıyor. Teşkilat 60. bölüm izlemek isteyen dizi severler Teşkilat son bölüm tek parça izleme linkini sorguluyor. İşte Teşkilat 69. bölüm full izle...

  • TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Teşkilat 69. bölüm izleme linkini araştırıyor. Teşkilat son bölüm TRT 1 interet sitesi üzerinden yayınlanacak.

  • TEŞKİLAT 69. BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra’nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide’nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur. Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar. Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer’in Zehra’yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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