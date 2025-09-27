TESK: Perakende yasasındaki değişiklik talebi hayata geçirilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Meclis'in 1 Ekim'de açılacağını anımsatarak, "Öncelikli hedef, bu yıl esnaf ve sanatkârların çalışma hayatının kolaylaştırılması, ekonomiye daha fazla katkı verir hale getirilmesi ve yaklaşık 2,5 milyona yakın esnafın işlerinin rahatlamasıyla devletin gelirlerinin de artmasının sağlanmasıdır. Vatandaşın daha kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi, esnafın ise bulundukları il ve ilçelerde ticaretini sürdürebilmesi için şartların iyileştirilmesi ve hayatlarının kolaylaştırılması gerekiyor. Bunu kısaca, Perakende Yasası’nda yapılacak yeni düzenlemelerle özetleyebiliriz. Açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, bulundukları semtteki nüfusa göre oranların düzenlenmesi ve perakende sektöründe ‘her şeyi ben satarım’ anlayışının önüne geçilmesi, esnafın el emeği göz nuru ürünlerini veya sattığı emtiaları güvenle sunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Perakende sektörü çok önemlidir, enflasyonun düşmesini ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasını istiyorsak bu adımların atılması gerekir" dedi.

Esnaf ve sanatkârın yıllardır beklediği en önemli düzenlemelerden birinin de sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Palandöken, "Yine esnafın en büyük sorunlarından biri Bağ-Kur prim gün sayısıdır. Bilindiği üzere yanında çalışan 7 bin 200 gün primle emekli olurken, esnafın kendisi 9 bin günde emekli olabiliyor. Bu sürenin 7 bin 200 güne indirilmesi ve bu konuda esnafın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan sağlık sigortası kolaylığı yılsonunda bitiyor. Yılsonundan sonra da esnaf ilacını kendi almak zorunda kalacak, aksi halde tedavi imkânı olmayacak. Bu durumun da kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bütün bu düzenlemeler, işsizlik oranındaki artışın önüne geçilmesi, meslek liselerinin güçlendirilmesi ve sanatkâr yetiştirilmesi konusunda ustaların beklentilerinin karşılanması açısından kritik öneme sahip. Bu da bildiğiniz gibi devletin katkısı, okullarda staj dönemlerinde sadece sağlık sigortalarının yapılmasıyla sınırlı kalıyor. Ancak emekliliğe esas alınan çalışmaların da bu kapsama dahil edilmesiyle birlikte bu mağduriyet ortadan kalkacak. Aynı şekilde esnafın borç yükünün hafiflemesi de önemli. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yapılandırmalarla birlikte gerçekten insanlar hem rahat etti hem de devlet önemli bir gelir elde etti" diye konuştu.

"BORÇ YÜKÜ HAFİFLETİLEREK ESNAF RAHATLATILMALI"

Öte yandan esnafın uzun süredir dile getirdiği bir diğer talebin de borç yapılandırması olduğunu ifade eden Palandöken sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Borçlarını ödeyememiş insanların tekrar ticaretini sürdürebilmesi için önünün açılması, kendi sermayesiyle hem devlete katkı sağlaması hem de bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bu imkânlardan yararlanabilmesi için yeni ve köklü bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Halk bunu af ile karıştırıyor ancak biz af istemiyoruz. Bizim talebimiz borçların yapılandırılması ve ödeyebileceğimiz bir ölçekte sunulması. Böylece borcumuzu ödeyelim diyoruz. Yani bir hakkaniyetsizlik talebimiz yok, ‘bizim borcumuz büyüktü, alınmasın’ demiyoruz. Sadece borçlarımızı yapılandırın ki ödeyebilir hale gelelim. 1 Ekim’den sonraki Meclis gündeminde bu sorunların ele alınması ve bu konuda çalışmanın başlatılması esnafın beklentileri arasında. İnşallah 2025 yılında bu meseleler çözülür ve 2026’dan sonra insanlar rahat eder. Çünkü bildiğiniz üzere pandemi, deprem, enflasyondaki olumsuzluklar ve fiyat hareketleri insanları zor durumda bıraktı. Bu nedenle öncelikli olarak bu haksız düzenlemelerin giderilmesi gerekiyor."