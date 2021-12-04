TESK: “Bağ-Kur primleri 2022’de artırılmamalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, asgari ücrete gelecek zamla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primlerinin de aynı oranda zamlanacağını belirterek, "Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları gerekse döviz kurundaki dalgalanma dolayısıyla ekonomik olarak zorlandığını bildirdi.
Esnafın Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğunu ve hem ücretlerde hem ödeme şekillerinde değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü 1055 lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, düzenli primi ödeyebilen esnafa da teşvik edici adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016'dan beri devam eden yüzde 5'lik indirimin yüzde 10'a çıkarılması talebinde bulundu.
Bağ-Kur primlerinin kredi kartıyla ödemelerinde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti alındığına dikkati çeken Palandöken, kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen esnaftan hizmet ücreti alınamaması gerektiğini ifade etti.
Palandöken, emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnaf için de müjdeli haberler beklediklerini kaydetti.
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