Miraç Kandili'nde ibadet ve dualarını eda edecek vatandaşlar Tesbih namazının nasıl kılındığını merak ediyor. Tesbih namazı uzun bir namaz olmasına karşın eda edildiği zaman büyük bir sevabı vardır. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır? İşte Diyanet Tesbih namazı kılınışı...