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        Haberler Gündem İnanç Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hanefi ve Şafi mezhebine göre tesbih namazı nasıl kılınır?

        Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hanefi ve Şafi mezhebine göre tesbih namazı nasıl kılınır?

        Tesbih namazı, İslam'da büyük bir manevi değere sahip olan, dört rekattan oluşan nafile bir namazdır. Genelde Kadir Gecesi gibi mübarek zamanlarda kılınması önerilir ve her rekatında özel tesbihlerle zenginleştirilmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:41
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        Tesbih namazı nasıl kılınır?
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        Bu namaz, özellikle kerahet vakitleri dışında kılınarak, müminlerin ruhani dünyasına derinlik katar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağladığı yönergelerle, tesbih namazının kılınışı ve faziletleri hakkında bilgi edinilebilir. İşte, tesbih namazı kılınışı...

        Tesbih namazı, İslam dini içinde özel bir yere sahip olan ve özellikle faziletleriyle bilinen nafile bir ibadettir. Genellikle mübarek gecelerde, özellikle de Kadir Gecesi gibi kutsal zamanlarda kılınması tavsiye edilir. Bu namaz, dört rekat olarak ifa edilir ve her rekatında tesbihatın okunmasıyla diğer namazlardan ayrılır. Tesbih namazının kılınışı, müminlere manevi bir derinlik kazandırır ve dua ile tesbihin birleşimi, kişiyi Allah'a daha yakın hissettirir. Kerahet vakitleri dışında kılınabilen tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da rehberliğinde, nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu konusunda detaylı bilgiler sunar. Bu namazın kılınması, kişiye manevi huzur ve Allah'ın rızasını kazanma umudu verir.

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        Tesbih Namazı Nedir?

        Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz . Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.

        Tesbih Namazı Kaç Rekat?

        Tesbih namazı, dört rekattır.

        Tesbih Namazı Ne Zaman Kılınır?

        Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz. Müslümanlar, genellikle bin geceden daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesinde tesbih namazını kılar.

        Hanefi Mezhebine Göre Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

        Tesbih namazı dört rekat olup şöyle kılınır:

        “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

        Sübhaneke’den sonra 15 kere “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denir.

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        Sonra euzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denilir.

        Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekatta 75 tesbih yapılmış olur.

        İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir.

        Kalan rekat aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        Şafi Mezhebine Göre Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

        Bu namaz, dört rekattır. İki rekatta bir selam vermek daha iyidir. Mekruh vakitler dışındaki bir zamanda kılınır.

        Her rekatta 75 defa “Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vellahü ekber” denir.

        Bunun 15 adedi Fatiha ve sureyi okuduktan sonra ayakta, 10’ar adedi de rüku’, itidal, birinci secde, iki secde arasındaki oturuşta, ikinci secdede ve ondan sonraki istirahat ve teşehhüd oturuşlarında okunur.

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        Tesbih Namazı Fazileti

        Resul-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud, Tatavvu’, 14; Tirmizi, Salat, 238).

        Tesbih Namazı Ne Zaman Kılınmaz?

        Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtavi, Haşiye, 361).

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        Tesbih Namazı Cemaatle Kılınabilir mi?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu soruya yanıtı şöyledir:

        Tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (sas) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

        Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsuf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiska (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsi, el-Mebsut, II, 144).

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