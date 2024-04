Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hanefi ve Şafi mezhebine göre tesbih namazı nasıl kılınır?

Bu namaz, özellikle kerahet vakitleri dışında kılınarak, müminlerin ruhani dünyasına derinlik katar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sağladığı yönergelerle, tesbih namazının kılınışı ve faziletleri hakkında bilgi edinilebilir. İşte, tesbih namazı kılınışı...

Tesbih namazı, İslam dini içinde özel bir yere sahip olan ve özellikle faziletleriyle bilinen nafile bir ibadettir. Genellikle mübarek gecelerde, özellikle de Kadir Gecesi gibi kutsal zamanlarda kılınması tavsiye edilir. Bu namaz, dört rekat olarak ifa edilir ve her rekatında tesbihatın okunmasıyla diğer namazlardan ayrılır. Tesbih namazının kılınışı, müminlere manevi bir derinlik kazandırır ve dua ile tesbihin birleşimi, kişiyi Allah'a daha yakın hissettirir. Kerahet vakitleri dışında kılınabilen tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da rehberliğinde, nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu konusunda detaylı bilgiler sunar. Bu namazın kılınması, kişiye manevi huzur ve Allah'ın rızasını kazanma umudu verir.

Sonra euzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denilir.

Her rekatta 75 defa “Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vellahü ekber” denir.

İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir.

Böylece her rekatta 75 tesbih yapılmış olur.

Bunun 15 adedi Fatiha ve sureyi okuduktan sonra ayakta, 10’ar adedi de rüku’, itidal, birinci secde, iki secde arasındaki oturuşta, ikinci secdede ve ondan sonraki istirahat ve teşehhüd oturuşlarında okunur.

REKLAM

Tesbih Namazı Fazileti

Resul-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud, Tatavvu’, 14; Tirmizi, Salat, 238).