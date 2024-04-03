Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde, cemaatle ve tek başına nasıl kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde, cemaatle ve tek başına nasıl kılınır?

REKLAM advertisement1

. Teravih, özellikle cemaatle kılınması tavsiye edilen bir ibadet olmakla birlikte, bireysel olarak kılınması da dinimizce kabul görür. Ramazan ayı boyunca her gece yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, müminlere Ramazan'ın ruhunu daha yakından hissettirir ve onları manevi bir yolculuğa çıkarır. Teravih namazının rekat sayısı konusunda farklı uygulamalar bulunsa da, genel olarak 20 rekat olarak kabul edilir ve bu, İslam alimleri tarafından yaygın bir şekilde benimsenen bir uygulamadır. Teravih namazının kılınışı ve okunacak dualar hakkında bilgi edinmek, bu ibadeti daha bilinçli bir şekilde yerine getirmek isteyenler için önem taşır.

Teravih namazı, Ramazan ayının gecelerini aydınlatan ve müminlerin gün boyu tuttukları oruçların ardından ruhani bir arınma yaşamalarını sağlayan bir ibadettir. Hem kadınlar hem de erkekler için sünnet olan bu namaz, Ramazan'ın her gecesinde, yatsı namazı sonrası kılınır ve Ramazan'ın sonuna kadar devam eder. Teravih namazı, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ile birleştiğinde, müminlere Kur'an'ın mesajlarını düşünme ve içselleştirme fırsatı sunar. Teravih namazının kaç rekat kılınacağı konusunda İslam dünyasında farklı görüşler bulunmakla birlikte, en yaygın uygulama 20 rekat üzerinedir. Bu namazı evde kılmak isteyenler için de, cemaatle kılmanın faziletinden farklı olmamakla birlikte, kılınış şekli ve okunacak dualar hakkında bilgi sahibi olmak ibadetin kalitesini artırabilir. Teravih namazının kılınışı, müminleri Ramazan ayının özüne daha da yaklaştırır ve onlara manevi bir huzur sunar. Peki, teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde, cemaatle ve tek başına nasıl kılınır? İşte detaylar...

REKLAM Teravih Namazının Hükmü ve Mahiyeti Nedir? Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Resul-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı bırakarak yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur. REKLAM Teravih Namazı Kaç Rekat? Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır? Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümam, Feth, I, 487; Kasani, Bedai’, I, 290).

REKLAM Teravih Namazı Nasıl Kılınır? İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır. Niyet: Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

Rekat Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır. Rekat "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır. REKLAM Rekat "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

Rekat "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır. Teravih Namazı Farz Mı? Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir. Teravih Namazı Evde Nasıl Kılınır? Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla: 4 Rekat yatsının ilk sünneti

4 Rekat yatsının farzı

2 Rekat yatsının son sünneti

20 Rekat teravih

3 Rekat vitir namazı kılınır. Teravihin ikişer rekat olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekat halinde de kılınabilir. REKLAM İkişer rekat halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekat kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır. Teravih Namazı 8 Rekat Kılınır Mı? Yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih Namazından Sonra Okunan Dua Okunuşu: Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan, Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran, Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an. Anlamı: Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan. Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz. Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.