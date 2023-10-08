Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Terörden temizlenen Hakkari dağlarında yamaç paraşütü

        Terörden temizlenen Hakkari dağlarında yamaç paraşütü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen, ardından güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlenen sınır köyü Dağlıca'da, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce ilk kez yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Bu dağlar, artık yamaç paraşütü görüntüleri ile yankılanacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari dağlarında yamaç paraşütü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki, 1400 metre yüksekliğe kurulu Dağlıca köyü, 3 bin metre rakıma sahip Cilo, İkiyaka ve Oramar dağları ile çevrili. Sınırdaki son köy olan Dağlıca aynı zamanda sarp kayalıklar ile derin vadilere sahip. Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen Dağlıca bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

        Dağlıca'nın güvenliği sonrası, bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalara başlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de ilk kez bölgede yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. 14 sporcunun katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        REKLAM

        "DAĞLARIMIZDA ARTIK HUZUR VAR"

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, geçmişte silah ve roket seslerinin yankılandığı dağları turizme kazandırmak için çabaladıklarını belirterek, "Bu dağlar, artık yamaç paraşütü görüntüleri ile yankılanacak. 'Sporu her yere yayacağız' şiarıyla başlattığımız projemizin kapsamında, 14 sporcumuzla Dağlıca bölgesinde yamaç paraşütü gösterisi yaptık. İlçede, her evde yetiştirdiğimiz sporcularımız var. Bu muhteşem doğayı, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız gerekir. Bunun için sporcu yetiştirmeye önem veriyoruz. Bir zamanlar terör olaylarından dolayı dağlara çıkamıyorduk. Ama son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile dağlardaki problem çözüldü. Şu an gönül rahatlığı ile Yüksekova'nın birçok bölgesinde çok rahatça uçuşlar yapıyoruz. Her türlü yamaç paraşütünün yapıldığı bir ortam var. Dağlarımızda artık huzur var. Artık burada roket sesleri değil; yamaç paraşüt görüntüsü var. Yüksekova, artık terörle değil; sporla anılan bir şehir olacak. 1 ay önce havacılık eğitimi alan 14 öğrencimizi mezun ettik. Bu öğrencilerimize P1 ve P2 belgelerini alarak, tek başlarına uçabilecekler" dedi.

        "GÖKYÜZÜNÜ PARAŞÜTLERLE DOLDURACAĞIZ"

        Yamaç Paraşütü Eğitmeni Hasan Tur ise bu tür organizasyonların bölgeyi tanıtmada önemli olduğunu söyledi. Tur, "İlk kursiyerlerimizi mezun ettik. Bunlar, Türk Hava Kurumu'nun yamaç paraşüt pilotları oldu. Gökyüzünü artık savaş uçaklarıyla değil; rengarenk yamaç paraşütçüleriyle dolduracağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakkari
        #Yüksekova
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa