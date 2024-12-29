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        Haberler Gündem Teyit Terör örgütü PKK/YPG'nin hesaplarından Bakan Hakan Fidan paylaşımlarına DDM'den yalanlama

        Terör örgütü PKK/YPG'nin hesaplarından Bakan Hakan Fidan paylaşımlarına DDM'den yalanlama

        İletişim Başkanlığı DDM, terör örgütü PKK/YPG'nin hesaplarından Bakan Hakan Fidan paylaşımlarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:19
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        Terör örgütü PKK/YPG'nin hesaplarından Bakan Fidan paylaşımlarına DDM'den yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı.

        Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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