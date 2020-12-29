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İstanbul’da terör örgütü PKK lehine korsan gösteri yapmayı planlayan DGH üyesi 4 kişi yakalandı.

Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yürüttüğü çalışmada terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi şüphelilerin örgüt lehine korsan gösteri yapmayı planladığı belirledi.

Çalışmayı derinleştiren polis, terör örgütüne finansal destek sağlayan ve sözde üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan kişilerin, DGH üyelerine korsan gösteri yapma konusunda baskı uyguladığını tespit etti.

Önceki gün sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıdaki dijital dokümana el konuldu.