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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Kesinleşmiş mahkeme kararı olan terör mağdurlarına aylık - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kesinleşmiş mahkeme kararı olan terör mağdurlarına aylık

        Sosyal Güvenlik Kurumu, terör eylemlerinde engelli hale gelenlerin kendilerine ve ölenlerin yakınlarına aylık bağlanması konusunda geçici kolaylık sağladı. Valiliklerce oluşturulan zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar aylık bağlanamayanlara, kesinleşmiş mahkeme kararları varsa aylık bağlanacak. Sorunun kesin çözümü için ise kanun değişikliği gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 06.05.2025 - 07:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:41
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        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
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        Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararları tazmin ediliyor. Ölenlerin yakınları ile engelli hale gelenlere aylık bağlanıyor. Zararın tazmin edilebilmesi ve aylık bağlanabilmesi için zarar görenin veya mirasçılarının valiliğe başvurması ve valilikçe oluşturulan zarar tespit komisyonunca karar alınması gerekiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Zarar gören kişinin veya mirasçılarının olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde valiliğe başvurması yasal zorunluluk. Her halde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde valiliğe başvuru yapmak gerekiyor.

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        Zarar gören kişiler için tazminat ödenmesinin yanı sıra çalışma gücünde kayıp oranı birinci derece olanlara aylık 9.619 TL, ikinci derece olanlara 7.695 TL, üçüncü derece olanlara 5.771 TL ödeme yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9.619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor.

        Aylık ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştiriliyor ancak hazine tarafından karşılanıyor. SGK tarafından aylık ödenebilmesi için zarar tespit komisyonu kararı dahil olmak üzere ilgili valilikler tarafından gerekli belgelerin gönderilmesi şartı aranıyor. Olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde valiliğe başvuru yaparak gerekli yazıyı almamış kişilere aylık ödenmiyor.

        KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI BULUNANLARA AYLIK

        Bu konuda açılmış çok sayıda dava bulunuyor. Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen aylık bağlatamayanlar Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Dilekçe Komisyonu gibi kurum ve kuruluşlara şikâyette bulunuyorlar. SGK, şikâyet konusu olmadan sorunu çözebilmek için geçen yıl İçişleri Bakanlığına başvurarak yazılı görüş talep etti.

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        İçişleri Bakanlığından gelen yazıda, valiliklerce temin edilip SGK’ya gönderilecek olaya ilişkin adli, idari ve askeri mercilerden sağlanacak her türlü bilgi ve belgenin terör eylemi veya terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak nitelikte olduğu, ayrıca zarar tespit komisyonu kararı aranmasına gerek olmadığı belirtildi. Ancak, engelli hale gelme ve ölüm halinde aylık bağlamaya ilişkin karar vermeye yetkili merci veya mercilere ilişkin açık bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

        SGK da aylık bağlanabilmesi için bu konuda karar vermeye yetkili merci veya mercilere ilişkin açık bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini değerlendirdi.

        Diğer yandan, açılan davalar üzerine mahkemelerce verilen kararlar SGK’nın aleyhine sonuçlanmaya başladı. Bu konuda verilmiş çok sayıda yargı kararı bulunuyor. Bunun üzerine SGK, geçici çözüm olarak uygulamada değişikliğe gitti. Buna göre, ilgili valilik ya da zarar tespit komisyonlarınca olayın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir değerlendirme yapılmadan, tazminat talebinin süre, eksik evrak gibi usule dair nedenlerle reddedildiği durumlarda, gönderilen belgeler arasında yaralanmaya veya vefata neden olan olayın terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle gerçekleştiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde aylık bağlanacak. Daha önce açtıkları davaları kazanmış olanlar kesinleşmiş mahkeme kararı ile başvurdukları takdirde aylık almaya başlayacaklar.

        Sorunun kesin çözümü için ise en kısa sürede yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

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        #SGK
        #Terörle Mücadele
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