Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara Bölgesi'nde çarşamba günü hava sıcaklıkları rekor seviyeye ulaşacak. Böylece sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN GÖLGEDE 39 DERECE, HİSSEDİLEN 48 DERECE OLABİLİR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava dalgasının en şiddetlisinin yaşanacağını belirterek, "Hava tahminlerine göre İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar gibi ilçelerde sıcaklıklar 39 dereceyi geçebilir. Biz bunu gölgede ölçüyoruz. İnsanlar bunu 48 derece hisseder. Yarın yetkili kurumların Türkiye'de yüksek sıcaklıkla ilgili 'Öğlen sıcağında dışarıda bulunmayın' diye bir uyarı yayınlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN UYARI: AÇIK HAVA AKTİVİTELERİNİ SINIRLANDIRIN

Aşırı sıcakların kritik etkilerine karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden de (DSÖ) bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırılması uyarısında bulunuldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulundu.

Yoğun sıcaklar sırasında güvende kalınmasını isteyen Ghebreyesus, önerilerini şöyle sıraladı:

- Hafif giysiler giyin,

- Bol su için,

- Açık hava aktivitelerini yoğun saatlerde sınırlandırın ve yorucu aktivitelerden kaçının,

- Özellikle yaşlılar ve bebekler olmak üzere savunmasız sevdiklerinizi kontrol edin,

- Çocukları veya evcil hayvanları asla sıcak arabalarda bırakmayın,

- Sıcaklığa bağlı semptomlara dikkat edin.

"BÜYÜK POPÜLASYONLARI KISA SÜREDE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR"

Yaşanılan rekor sıcaklıkların tıbbi bir acil durum olan sıcak çarpmasına yol açabileceğini belirten Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Erbil, sıcak çarpmasının ısıya bağlı en ciddi sağlık problemi olduğunu kaydetti.

Erbil, sıcak hava dalgalarının büyük popülasyonları kısa bir süre için şiddetli bir şekilde etkileyebileceğini, genellikle halk sağlığı acil durumlarını tetikleyebileceğini ve aşırı ölümler ile art arda gelen sosyoekonomik etkilere neden olabileceğini söyledi ve ekledi: "Sporcular, askerler gibi sıcak ortamlarda ve fiziksel çalışma gerektiren mesleklerde görev alanlar güneş çarpmasına karşı risk altındadır."

Erbil, "Uzun süreli yüksek gündüz ve gece sıcaklıklarının insan vücudu üzerinde fizyolojik stres yarattığını ve bunun da solunum ve kalp damar hastalıkları, diyabet ve böbrek hastalığı dahil olmak üzere küresel olarak en önemli ölüm nedenleri olan hastalıkları da şiddetlendirir" dedi.

ISIYA BAĞLI EN CİDDİ SAĞLIK PROBLEMİ

Sıcak çarpmasının ısıya bağlı en ciddi sağlık problemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak çarpması, vücudumuzun aşırı ısınmasına neden olan, hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Vücut artık sıcaklığını kontrol edemediğinde ortaya çıkar. Vücut sıcaklığı hızla yükselir, terleme mekanizması bozulur ve vücut soğumaz. Vücut sıcaklığı 40 santigrat derece üzerine çıkar. Sıcak çarpması, hiperterminin veya ısıyla ilgili hastalığın en şiddetli şeklidir. Sıcak çarpması beyin hasarına, organ yetmezliğine veya ölüme yol açabilir. Kişi acil tedavi görmezse sıcak çarpması kalıcı sakatlıklara veya ölüme neden olabilir."

112'NİN ARANMASI GEREKEN DURUMLAR

Uzmanlara göre sıcak çarpmasından şüphelinildiği durumda hemen 112'nin aranması gerekiyor.

Belirtiler şöyle:

• Terlemeyen kuru cilt,

• Hareket ve koordinasyon sorunları,

• Denge sorunları,

• Kafa karışıklığı veya oryantasyon bozukluğu,

• Baş dönmesi,

• Egzersizi bıraktıktan sonra da devam eden aşırı terleme,

• Sıcak, kızarık cilt veya çok soluk cilt,

• Düşük veya yüksek tansiyon,

• Mide bulantısı ve kusma,

• Hızlı nefes alma veya hızlı kalp atış hızı,

• Nöbetler (Sara hastalığı benzeri),

• Bayılma veya bilinç kaybı.

SAĞLIK YARDIMI GELENE KADAR YAPILMASI GEREKENLER

Acil yardım gelene dek, yapılması gerekenler ise şöyle:

- Doğrudan güneş ışığından uzaklaşın, serin ve gölge bir yere gidin.

- İdeal olarak klimalı bir yer seçin.

- Yere yatın ve ayaklarınızı hafifçe kaldırın.

- Elinizin altındaki herhangi bir aracı kullanarak vücudu hemen soğutun. Örneğin; soğuk bir havluyla kompres yapabilir veya su kullanabilirsiniz.

- Koltuk altlarına, boyuna ve genel olarak vücuda soğuk kompresler uygulanabilir.

- Vücudu bol suyla nemlendirin.

- Bilinci kapalı olmayan kişilerin sıvı almasını sağlayın.