Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı

Van ve Bahçesaray yönünden gelen 1'i kar savurma makinesi 5 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda yoldaki çığlar temizlenirken, sürücüsü tarafından yolun kenarına terk edilen araçlardan biri olan hafif ticari araç da sahiplerinin de yardımıyla çıkarıldı.