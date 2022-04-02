Terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaptı

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban." bilgisini verdi.

​​​​​​​Bakan Koca, paylaşımında Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoya da yer verdi.