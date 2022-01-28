Tere Otu Nedir, Faydaları Neler? Tere Otu Nasıl Tüketilir, Neye Yarar ve Faydaları ile Zararları Neler?

Turpgiller ailesine ait olan ve salataların ana maddesi arasında yer alan tere otu pişirildiğinde acı bir tat alır. Bu yüzden çiğ olarak tüketilmesi önerilmektedir. Antioksidan zengini olan dere otu bağışıklık sisteminden solunum yollarına ve kansere kadar pek çok hastalık için de şifa deposudur. Tere otu neye iyi gelir sorularının cevapları yazımızda.

Tere Otunun Faydaları

Tere otunun tüketimi vücuda dinçlik verir, enerji katar.

Hafızanın güçlenmesinde etkisi vardır.

Bağışıklık sistemi için koruyucu bir görev görürü. Gribal hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında yardımcı olur.

Boğaz ağrısı için faydalıdır. Aynı zamanda balgam sökücü bir özelliğe de sahiptir.

Sigara kullananlar tarafından düzenli bir şekilde tüketilmelidir.

Kanser hücrelerine karşı korutucu bir etkisi bulunmaktadır.

Saç bakımı için de faydalı bir bitkidir. Doğru kullanımda kepek oluşumunu engeller.

Tere Otu Cinsellik

Tere otunun cinsellik üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Temel olarak afrodizyak etkisine sahip olan tere otunun içeriğinde aynı zamanda iyot, demir, fosfor ve bakır gibi maddeler de bulunuyor. Bu maddeler ile birlikte afrodizyak etkisi olan tere otu cinsel isteği ve gücü arttırıyor.

Tere Otu Tansiyon Yükseltir Mi?

Tere otu tansiyonu yükselten değil, düşüren bir bitkidir. Bu yüzden özellikle düşük tansiyon hastası olan kişiler tarafından tüketilmemesi gerekmektedir.

Tere Otu Nasıl Tüketilir?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.

Tere Otu Gaz Yapar Mı?

Tere otu içeriğinde yüksek miktarda sülfür bulunur. Sülfür de midede gaz oluşmasına yol açabilir. Bu yüzden tere otunun fazla tüketiminden kaçınılmalıdır.

Tere Otu Zararları

Sağlık için şifa deposu olan tere otunun yan etkileri de merak edilmektedir.

Tere otunda fazla tüketim her besinde olduğu gibi zararlıdır. İşte dereotunun zararları:

Gaz oluşumuna yol açabilir. Ülser hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Troid hastalarının kullanımdan uzak durması gerekmektedir.

Fazla kullanımı mideye zarar verir.

Düşük tansiyonu olan kişiler kullanmamalıdır.

Hamile kadınların da tüketmemesi gereken yiyecekler arasında yer alır.

Tere Otunun Akciğere Faydaları

Tere otunun içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller akciğerin temizlenmesinde yardımcı olur. Özellikle sigara tüketen kişilerin kullanması önerilir. Böylelikle sigaranın bıraktığı kötü etkilerin temizlenmesi sağlanır.

Tere Otunun Şeker Hastalığına Faydaları

Tere otunun hangi hastalıklara iyi geldiği ve faydaları merak konusu olmaya devam etmektedir. Kişiler tarafından faydası merak edilen hastalıklardan biri de şeker hastalığıdır. Şeker hastalığına sahip olan kişiler tere otu tüketiminin faydası olup olmadığını araştırmaya devam etmektedir. Tek başına yeterli olmasa da tere otunun insülini düşürmeye olumlu katkı sağladığı bilindiği için şeker hastaları tarafından önerilen miktarda tüketilmesi faydalıdır.