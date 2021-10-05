Kayseri yöresinin lezzetli yemeklerinden biri olan tepsi mantısı merak konusu oldu. Tepsi tavası olarak da bilinen tepsi mantısının yapılışını ve malzemelerini sizler için derledik...

TEPSİ MANTISI MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tepeleme tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

300 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

3 tepeleme yemek kaşığı domates salçası

4 su bardağı kaynar su

1 silme tatlı kaşığı karabiber

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı sıvı yağ

Salça yerine domates püresi de kullanılabilir.

TEPSİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Un, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su sert bir hamur olana kadar yoğurulur.

Minik karelere ayrılıp ortalarına kıyma ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ile yapılmış kıymalı harç koyulur.

Un serpilerek oklava yardımıyla açılır.

Minik karelere ayrılıp ortalarına ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ile yapılmış kıymalı harç koyulur.

Sadece kenarları kapatılıp ortası boş bırakılır.

Domatesli sos için tereyağ ve sıvı yağ eritilip salça, kaynar su ve tuz bir taşım kaynatılıp tepsinin üzerine dökülür ve tekrardan fırına gönderilir.

Domatesli sos için salça,kaynar su ve tuz bir taşım kaynatılıp tepsinin üzerine dökülür ve tekrardan fırına gönderilir.

Suyunu çekip yumuşayınca yoğurt ile sıcak sıcak servis edilir.

Yoğurt, nane, acı biber ile servis edebilirsiniz.