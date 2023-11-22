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        Haberler Dünya Tepki çeken sözler! Eski ABD Dışişleri çalışanı, 4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığını söyledi

        Eski ABD Dışişleri çalışanı, 4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığını söyledi

        Eski ABD Başkanı Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Seldowitz'in Gazze'de hayatını kaybeden 4 bini aşın Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığını söylemesi tepki çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:24
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        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
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        Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

        Eski Dışişleri çalışanı Seldowitz'in New York şehrinde bir seyyar satıcıya yönelik tacizi, sosyal medyada gündem oldu.

        X sosyal medya platformunda paylaşılan videoda, Seldowitz'in sokakta yiyecek satan kişiyi "sen teröristsin" sözleriyle taciz ettiği görüldü.

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        Videoda, satıcının çalıştığını belirterek defalarca kendisinden uzaklaşmasını istediği halde sözlü sataşmayı sürdüren Seldowitz'in "Biliyor musun? 4 bin Filistinli çocuğu öldürdük, bu yeterli değildi, bu yeterli değildi." sözleri yer aldı.

        HZ. MUHAMMED VE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK HAKARETLERDE BULUNDU

        Bir diğer X kullanıcısı tarafından paylaşılan farklı bir videoda da Seldowitz'in yine bir sokak satıcısını taciz ederek, Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete varan tahrik edici ifadeler kullandığı görüldü.

        Seldowitz'in Gotham Hükümet İlişkileri adlı kuruluşta çalıştığının ortaya çıkması üzerine söz konusu kuruluş X hesabından bir açıklama yaparak Seldowitz ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

        Paylaşımda, Seldowitz için "Videoda görülen eylemleri aşağılık, ırkçı ve firmamızda uyguladığımız standartların onuruna yakışmıyor." ifadesi kullanıldı.

        Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Seldowitz'in 1999'dan 2003'e kadar ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin İşleri Ofisi'nde müdür yardımcısı ve kıdemli siyasi yetkili olarak görev yaptığına işaret edildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Stuart Seldowitz
        #ABD
        #israil
        #gazze
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