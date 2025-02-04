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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TEPAV açıkladı: Son 10 ayın en yüksek gıda fiyat artışı - Alışveriş Haberleri

        TEPAV açıkladı: Son 10 ayın en yüksek gıda fiyat artışı

        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2025 yılı Ocak ayı gıda fiyat endeksi verilerine göre, TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 oranında yükseldi. Bu artış, son 10 ayın en yüksek aylık gıda enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Fiyatı en hızlı düşen ürünler kabak, roka ve karnabahar; fiyatı en hızlı artan ürünler ise limon, baklava, pırasa ve nar oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 08:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:39
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        "Son 10 ayın en yüksek gıda fiyat artışı"
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        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Ocak ayında, gıda fiyatlarındaki değişim farklı ürün gruplarında büyük dalgalanmalara sahne oldu. Özellikle taze meyve ve sebze kategorisinde kabak, roka ve karnabahar gibi ürünlerde fiyat düşüşleri gözlemlenirken limon, pırasa ve nar gibi ürünlerde ise önemli artışlar yaşandı.

        GIDA MADDELERİNDE DE FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

        Taze meyve ve sebzelerin dışındaki diğer gıda maddelerinde de fiyat artışları dikkat çekti. Baklava, yoğurt ve hazır sütlü tatlılar gibi ürünlerde fiyatlar yükselirken hazır et yemekleri, balık ve zeytinyağında ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

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        Ocak 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEGE ile yüzde 35,2, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 46,5, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 45,7, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile ise yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

        Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından güncellenen Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) olarak yayımlanmaya başlandı. Bu güncellemeyle birlikte kapsam, yöntem ve gözlem sayısı da artırıldı.

        Verilerin derlendiği 1-31 Ocak 2025 dönemi itibarıyla, diğer kuruluşların gıda enflasyonu hesaplamaları Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 4,97, İTO ÜGE ile yüzde 4,74, İTO İTÜFE ile yüzde 3,90 olarak belirlendi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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