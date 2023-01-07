"BEĞENMEDİĞİM ÖZELLİKLERİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yine aynı mekanda arkadaşları ile birlikte görüntülenen Teoman, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.
Teoman, okuduğu kitap hakkında, "Evet, 'sabır' üzerine bir kitaptı fakat ben şöyle yapıyorum; kendimde beğenmediğim özellikleri değiştirmeye çalışıyorum, çok aceleci birisiydim. Daha düzenli olmaya çalışıyorum. Beğenmediğim huylarımı değiştirmeye çalışıyorum. Bunun için de eskisi gibi yaşamak istemiyorum. Yeni özellikler katmaya çalışıyorum" dedi.