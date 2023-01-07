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Teoman: Roman yazıyorum - Magazin haberleri

Teoman: Roman yazıyorum

Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, kahkaha atan Teoman, bu kez, "Artık sadece müzikle uğraşmak istemiyorum. Bir tane romanla uğraşıyorum ama tabii ki ben gerçek bir yazar değilim. Çıkar mı, basılır mı ondan bile emin değilim ancak onunla uğraşmak bana zevkli geliyor" açıklamasını yaptı

Giriş: 07.01.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Teoman, geçtiğimiz ay Cihangir'deki bir mekandan ayrılırken elindeki "Stoacının Günlüğü" adlı kitapla objektiflere poz vermişti.

    "Kitabı yeni aldım, çok merak ediyorum" diyen Teoman, "Okumak için de sabırsızlanıyorum. 'Sabır' üzerine bir kitap, sabra da çok ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BEĞENMEDİĞİM ÖZELLİKLERİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yine aynı mekanda arkadaşları ile birlikte görüntülenen Teoman, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

    Teoman, okuduğu kitap hakkında, "Evet, 'sabır' üzerine bir kitaptı fakat ben şöyle yapıyorum; kendimde beğenmediğim özellikleri değiştirmeye çalışıyorum, çok aceleci birisiydim. Daha düzenli olmaya çalışıyorum. Beğenmediğim huylarımı değiştirmeye çalışıyorum. Bunun için de eskisi gibi yaşamak istemiyorum. Yeni özellikler katmaya çalışıyorum" dedi.

  • "ROMAN YAZIYORUM"

    "Yarı emekliyim' diyorum" ifadelerini kullanan Teoman, "Artık sadece müzikle uğraşmak istemiyorum. Bir tane romanla uğraşıyorum ama tabii ki ben gerçek bir yazar değilim. Onlar başka türlü insanlar, küçük küçük oynuyorum. Çıkar mı, basılır mı ondan bile emin değilim ancak onunla uğraşmak bana zevkli geliyor" açıklamasında bulundu.

  • "EYT BANA DA VURDU"

    Şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, kahkaha atmıştı.

  • "EMEKLİ HAYATI YAŞIYORUM"

    Teoman, "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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