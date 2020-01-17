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Halk müziği sanatçısı Mazlum Çimen'in şubat ayında yayınlanacak şarkılarını bir araya getirdiği proje albümünde Türk rock müziğinin şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman da yer alıyor.

Ünlü şarkıcı, proje albümünde Metin Altıok’un Mazlum Çimen tarafından bestelenen şiiri 'Kuşlu Gazel' adlı eseri seslendiriyor. Eser, ilk kez Çimen tarafından 2014 yılında 'Metin Altıok Şiirlerinden Şarkılar' albümünde yer verildi.