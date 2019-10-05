Tek başına alışverişe çıkan Teoman, uzun süre spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Konserlerin devam ettiğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Yoğun bir konser takvimimiz var. Konserlerden arta kalan zamanlarda da spor yaptığını söyledi."

Ayrıca yakın zamanda yeni bir şarkı için çalışmalara başlayacağını söyleyen Teoman, yeni şarkı dışında cover çalışmalarının olacağı müjdesini de verdi.