Teoman: Yoğun bir konser maratonu bizi bekliyor - Magazin haberleri

Rock müziğin usta ismi Teoman, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Menajeriyle buluşup kısa bir toplantı yapan şarkıcı, daha sonra bir mağazaya uğrayıp bavul aldı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Teoman, "Konserlerim için hazırlık yapıyorum. Bavulu tatil için değil, konsere giderken eşyalarımı koymak için aldım. Henüz bir tatil planımız yok. Yoğun bir konser maratonu bizi bekliyor" dedi.