Şarkıcı Teoman: Oyuncuları çekin, beni ne yapacaksınız? - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Teoman, Cihangir'de tek başına çay içerken görüntülendi. Uzun süre tek başına oturan Teoman'ın düşünceli halleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin kendisini görüntülendiğini görünce kahkaha attı. Teoman, muhabirlere "Çocuklar benimle yapmayın ya! Şuralarda oyuncular falan vardır. Onları çekin, beni ne yapacaksınız? Oyuncuları çekin siz" diyerek röportaj isteklerini geri çevirdi.