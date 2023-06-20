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Teoman geçmişi andı: Boğaziçi matematik öğrencisinden ders... Fiyatım ucuz! - Magazin haberleri

Teoman geçmişi andı: Öğrencilik yıllarımda para kazanmak için...

Şarkıcı Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde eğitim gördüğü yıllarda para kazanmak için öğrencilere özel ders verdiğini açıkladı. O dönemlerde görüntüsünün öğretmene benzemediğini söyleyen Teoman, "Aileler beni görünce tereddüt ediyorlardı. Bana inansınlar diye TÜBİTAK bursumu kullanıyordum" dedi

Giriş: 20.06.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü rockçı Teoman, son dönemde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

  • Hayatından kesitleri paylaşan şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.

  • Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Teoman bu kez de öğrencilik yıllarını andı.

  • Üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

    Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm.

  • Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni.

  • İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen.

    #FasaFiso kitabından...

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