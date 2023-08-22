Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama

Teoman, 'Kendi Vatanında Parya' adlı bir şarkı çıkaracağını duyurdu. Teoman, 29 Eylül'de dinleyicileriyle buluşturacağı şarkıyı, 1949'da yazdığı 'Sakarya Türküsü' adlı şiire gönderme yaptığı Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını açıkladı.

Teoman'ın tam açıklaması şöyleydi: Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek'e adadığım bir tekli çıkartacağıma dair. 'Kendi Vatanında Parya'... Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca'nın 'Sahibi Geldi' şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak.

Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyalarında olmasın.

Çok uzatmayacağım:

-Bu ülke kimin?

-Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin.

Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı.

Sevgiler,

Teoman.

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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKSİKLİĞİ TOPLUMSAL BARIŞ"

Teoman bu sözlerinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Habertürk Ana Haber Bülteni'ne daha kapsamlı özel bir açıklama daha yaptı. "Türkiye'nin en büyük eksikliği toplumsal barış" diyen ünlü müzisyen, "Ayrışmış toplumuz diğerlerinin söylediği şeylere sağır. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Gençler birbirlerini kırmasınlar, sevinçte üzüntüde birlik olsun isterim" ifadelerini kullandı.

Teoman'ın açıklaması şöyle:

Merhaba, ben siyasete aktif olarak katılmıyorum. Toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor bu. Ben Türkiye'nin en büyük eksikliğinin toplumsal barış olduğunu düşünüyorum, hep de öyle düşündüm zaten. Gençlere benim ağabeyleri olarak söyleyeceğim şey, birbirlerini anlamaya çalışmaları, kırmamaları falan gibi şeyler olacaktır. 55 yaşındayım 12 Eylül öncesinden beri Türkiye'nin tüm kavgalarının tanığıyım ben. O yüzden de kariyerimin başından beri hiçbir siyasi oluşumla yakınlaşmadım. Ben büyük ve önemli biri değilim ama beni önemseyen ve sözlerime dikkat eden çok fazla dinleyicim var. Şimdiye kadar hiçbir topluluğu kırmadığım için de her kesimden dinleyicim var. Dediğim gibi ben hiç kimseyi kırmamaya çalıştım. Birbirimize sevgimiz saygımız olmasına çalıştım, kariyerimin başından beri. Etkimin çok fazla olduğunu bilmeme rağmen Türkiye'nin geleceği için gençlere yönelik bir şarkı yaptım. Özellikle gençlere yönelik yaptım bu şarkıyı. Çünkü yaşı belirli bir yerden sonra olan insanlar pek değişmiyorlar ama gençler belki de daha erken fark ederler kendilerindeki şeyleri, belki de dünyayı daha iyi tanırlar diye... Yazdığım şarkı bir hiciv şarkısı ama onlara ağabeyleri olarak öğütlerimin yer aldığı bir hiciv bu. Bunu da siyaset için değil toplumsal barış özlemim için yaptım. Dediğim gibi Türkiye beni siyasi kavgalarla çocukluğumdan şu güne çok üzdü. Elimden gelen çok şey yok ama yine de dinleyicilerime öğüt vermek istedim bu şarkı ile... Özellikle de gençlere. Her kesimden gence... Ben toplumsal barışa ve ortak menfaate inanıyorum. Şair Necip Fazıl Kısakürek'i seçme nedenim de tüm toplumsal kesimlere ulaşma isteğiydi. Ayrışmış toplumuz diğerlerinin söylediği şeylere sağır. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Gençler de birbirlerini kırmasınlar, sevinçte üzüntüde birlik olsun isterim. Herkese selamlar, sevgiler.