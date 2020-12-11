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Ticaret araç üreticisi Temsa Ulaşım Araçları’nın (TEMSA) konkordatodan çıkışı resmiyet kazandı. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Aralık 2019 tarihli kararı ile konkordato sürecine giren Temsa, geçtiğimiz günlerde finansal olarak sağlıklı bir yapıya kavuşması nedeniyle kendi isteğiyle bu süreçten feragat etmiş ve ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, 11 Aralık 2020 tarihinde verdiği kararla şirketin konkordato sürecinin sonlandırılmasına hükmederken, geçtiğimiz günlerde hisseleri Sabancı Holding-PPF Group ortaklığına devredilen Temsa için de yeni bir dönem başlamış oldu.

Temsa, geçtiğimiz Ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşmaya varmıştı. Konkordato sürecinin geride kalmasıyla birlikte ilgili anlaşma da resmen yürürlüğe girmiş oldu.



'KENDİ İSTEĞİMİZLE BAŞVURUMUZU YAPTIK'



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, söz konusu karardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, "Yeni ortaklık yapısıyla birlikte, Temsa'nın bir an önce bu süreci geride bırakması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması, tedarikçilerine ve iş ortaklarına olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirebilecek bir bilançoya sahip olması birincil hedefimizdi. Bunun için de konkordato sürecinin tamamlanmasına daha uzun süre olmasına rağmen, kendi isteğimizle başvurumuzu yaptık ve bugün itibarıyla bu süreci tamamen geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Temsa’nın yeniden ekonomiye kazandırılması noktasında Ziraat Bankası başta olmak üzere konsorsiyumda bulunan tüm finansal kuruluşların sürecin ilk gününden bu yana yapıcı tutumlarıyla çözümün bir parçası olduklarına işaret eden Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Bu vesileyle Ziraat Bankası başta olmak üzere konsorsiyumda bulunan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, TEB, Fibabanka, Akbank, Denizbank ve onların değerli yöneticilerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte şirketin üretim faaliyetlerine yeniden başlaması ve konkordatodan çıkması sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle tüm çalışanlarımıza, konkordato döneminde şirketin bu süreci yönetmesinde ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasında destekleri için Komiserler Heyetine de yine teşekkürler ediyoruz" dedi.Temsa’nın geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devir anlaşmasıyla Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın da çatı şirketi olan PPF Group ortaklığına geçtiğini hatırlatan Tolga Kaan Doğancıoğlu gelecek hedeflerine ilişkin de bilgiler paylaştı.

Doğancıoğlu, "Konkordato sürecinin resmen sona ermesini, Temsa'nın eski parlak günlerine dönüşünün ilk adımı olarak görüyoruz. Sabancı Holding-PPF Group ortaklığının verdiği güç ve bilgi birikimiyle, Temsa'nın küresel rekabetin en üst seviyelerinde yer almasını sağlayacak bir organizasyon yapısını hayata geçiriyoruz. Kârlı, sürdürülebilir ve küresel bir büyüme stratejisiyle, Temsa’yı özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha etkin bir şirket haline getireceğiz" diye konuştu.



'SÜRECİN PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ'



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası, Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı S. Elçin Özen de, "Ülkemizin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa Ulaşım Araçları’nın konkordatodan çıkarak sağlıklı bir finansal yapıya kavuşması ve katma değer üretmeye devam etmesi sürecinin bir parçası olmaktan bizler de son derece mutluyuz. Temsa’nın, ülke ekonomisine, ihracatımıza ve istihdama önemli katkılar sağlamaya devam edecek olması süreçteki en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur" ifadelerini kullandı.