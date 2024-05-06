BİLETLER 75 BİN DOLAR...

Öncelikle Met Gala'ya katılabilmek için Anna Wintour tarafından onaylanmak gerekiyor. Etkinliğe kabul edilseniz dahi 75 bin dolarlık (2 milyon 420 bin TL) bileti satın almanız şart. Öte yandan genellikle şirketler, tasarım evleri veya markalar tarafından satın alınan bir masanın fiyatı 350 bin dolardan başlıyor. Ancak masa satın alanlar yanlarında kimin oturacağını seçemiyor. Tüm oturma düzenlerinin Wintour tarafından onaylanması gerekiyor.

Geçen yılki galada 22 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Wintour galaya başkanlık ettiği süre boyunca departman için 223.5 milyon doların üzerinde bağış topladı.

(David ve Victoria Beckham)

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