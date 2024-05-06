Konyaspor - Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Konya'da umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler, net fırsatlardan yararlanamadığı maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tadic, Ferdi, Dzeko ve Batshuayi ile net fırsatlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 90 yaparken, bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.
Yeni teknik direktörü Ali Çamdalı ile çıktığı ilk maçta güçlü rakibinden 1 puan almayı başaran 16. sıradaki Konyaspor ise puanını 37'ye çıkardı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.
24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.
30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.
44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.
49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.
63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Damjanovic), Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Prip), Ndao (Dk 90+2 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 76 Boateng)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 51 Mert Müldür), Becao (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 53 Cengiz Ünder), Fred, Tadic (Dk. 80 Serdar Dursun), Szymanski, Dzeko
Sarı kartlar: Dk. 33 Ahmet Oğuz, Dk. 65 Slowik, Dk. 90+2 Ndao, Dk. 90+10 Muhammet Demir (TÜMOSAN Konyaspor)