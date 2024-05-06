Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona eriyor
Yunanistan Süper Ligi Play-Off'larında alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk ihtimalleri oldukça azalan Panathinaikos'ta Fatih Terim'le yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli hocanın tazminat bedeli de belli oldu
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Şampiyonluk şansını Play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.
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Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i ıslıklamıştı.
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Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.
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TAZMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU
Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.
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Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.
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Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
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TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ
Aris'e 1-0 mağlup olduktan sonra saha içine gelerek açıklama yapmak isteyen Terim, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
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Stadyumda kalan bin ila iki bin kişi, Terim'in röportaj için döndüğünü görünce yuhalamalarla tepki gösterdi.
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Terim, tepkilerle ilgili olarak "Haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım" şeklinde konuştu.
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Ayrıca, Yunan basınında yer alan eleştiriler de Terim'in durumunu daha da zorlaştırdı.
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Bir yazarın "Terim, 70 yaşında bir teknik adam. Futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör" şeklindeki yorumu gündeme oturdu.
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Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos'un başkanı Giannis Alafouzos'un, Terim ile devam etme düşüncesinin değiştiği belirtildi.
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