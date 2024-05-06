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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona eriyor - Futbol Haberleri

        Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona eriyor

        Yunanistan Süper Ligi Play-Off'larında alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk ihtimalleri oldukça azalan Panathinaikos'ta Fatih Terim'le yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli hocanın tazminat bedeli de belli oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:22
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          Şampiyonluk şansını Play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.

        • 2

          Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

        • 3

          Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

        • 4

          TAZMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU

          Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.

        • 5

          Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.

        • 6

          Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.

        • 7

          TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

          Aris'e 1-0 mağlup olduktan sonra saha içine gelerek açıklama yapmak isteyen Terim, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

        • 8

          Stadyumda kalan bin ila iki bin kişi, Terim'in röportaj için döndüğünü görünce yuhalamalarla tepki gösterdi.

        • 9

          Terim, tepkilerle ilgili olarak "Haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım" şeklinde konuştu.

        • 10

          Ayrıca, Yunan basınında yer alan eleştiriler de Terim'in durumunu daha da zorlaştırdı.

        • 11

          Bir yazarın "Terim, 70 yaşında bir teknik adam. Futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör" şeklindeki yorumu gündeme oturdu.

        • 12

          Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos'un başkanı Giannis Alafouzos'un, Terim ile devam etme düşüncesinin değiştiği belirtildi.

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