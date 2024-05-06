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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Gaziantep'te beton mikseri, minibüsü biçti: 8 ölü

        Beton mikseri minibüsle çarpıştı! Katliam gibi kaza: 8 ölü!

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ölenlerden 7'sinin kadın olduğunu ifade etti. Çeber açıklamasında, "İslahiye ilçesinden Yeşilyurt köyüne giden köy dolmuşumuz var. Şoför dahil 19 yolcusu ile beraber köye dönerken Beton mikseri karşı tarafa geçerek bu dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7'si kadın, 1'i erkek, 2'si de aynı zamanda öğrenci. 11 de yaralımız var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:53
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        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
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        Gaziantep'te, İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

        AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE: 8 ÖLÜ

        İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

        VALİ ÇEBER: ÖLENLERDEN 7'Sİ KADIN

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.

        Vali Çeber, İslahiye ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı, 8 kişinin öldüğü kazanın ardından yaralıları tedavi gördükleri İslahiye Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çeber, ölenlerden 7’sinin kadın olduğunu ifade etti. Vali Çeber, “İslahiye ilçesinden Yeşilyurt köyüne giden köy dolmuşumuz var. Şoför dahil 19 yolcusu ile beraber köye dönerken Beton mikseri karşı tarafa geçerek bu dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın, 1’i erkek, 2’si de aynı zamanda öğrenci. 11 de yaralımız var. 2 şoför de tabi haliyle yaralı ancak hafif yaralı” dedi.

        "YARALILARDAN 2’SİNİN DURUMU AĞIR"

        Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Kemal Çeber, “Onların sevki görünüyor Gaziantep merkeze. 4 hastamızın Gaziantep’e sevki gerçekleştirildi. Süreçle ilgili adli ve idari soruşturmalar başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza Allah acil şifalar versin. Şu anda gözaltı yok. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Sürücüler yaralı tedavileri sürüyor. Bu süreçten sonra gözaltı işlemi olacak” diye konuştu.

        BETON MİKSERİ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

        Yapılan ilk incelemede beton mikserinin karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptığını belirten Vali Çeber, “Aracın hızı, tekerlek izleri hepsi arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Ancak ilk kanaat TIR’ın oldukça hızlı olduğu yönünde, kontrolünü kaybettiği yönünde. Ama onun dışında yol hasarları ve yol kusurları da üzerinde durulacak. Kaza ile ilgili de Hatay’dan İslahiye’ye gelirken TIR, kaza yerinde kontrolü kaybediyor ve karşı şeride geçiyor. Bunların tekerlek izleri mevcut. Karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşuna çarpıyor’’ dedi.

        3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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