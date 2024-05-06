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        Haberler Gündem Güncel Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

        ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açıldı. Erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen Taktaş'ın cenezasi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:18
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        • 1

          ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı, ailesinin isteği üzerine otopsi yapılmak üzere açıldı.

        • 2

          Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrinin açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

        • 3

          Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        • 4

          OTOPSİ İŞLEMLERİNE BUGÜN BAŞLANACAK

          Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

        • 5

          Otopsi raporunun çıkmasını bekleyeceklerini ifade eden Öksüz, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

        • 6

          NE OLMUŞTU?

          ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti.

        • 7

          Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

        • 8

          ŞÜPHELER ERKEK ARKADAŞI ÜZERİNDE

          Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta." ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          Babası Amerikan, annesi Türk vatandaşı olan A.C.F.'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde de birçok kez Taktaş'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

        • 10

          Genç fenomenin bu nedenle dalağını da kaybettiği açıklanmıştı.

        • 11

          Şiddet görmesine rağmen Taktaş, A.C.F.'nin ısrarları sonucu sevgilisiyle barıştığı ve 2023'ün yaz aylarında da ABD'ye taşındığı öğrenilmişti.

        • 12

          "TÜRKİYE'YE ÖLÜM GELİR"

          Taktaş'ın öldürülmeden önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" dediği ortaya çıkmıştı.

        • 13

          YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

          Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'e yarışmacı olarak katılmıştı. Yarışmada adını duyuran 28 yaşındaki Taktaş, ABD'de yaşıyordu.

        • 14

          Yağmur Taktaş, Amerika'da yaşayan eski sevgilisi tarafından Ramazan Bayramı'nın arife günü hayatını kaybetmişti.

        • 15

          Genç kadının cenazesi, ailesiyle birlikte yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedilmişti.

        • 16
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