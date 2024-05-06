Son dakika haberi İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna saldırı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi
İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah’a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi.
Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.
İSRAİL, REFAH'A SALDIRIYOR
İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna saldırı başlattığını duyurdu. Yetkililer, Hamas hedeflerinin vurulduğunu iddia etti.
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah'ı yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.
WOOD: REFAH'A GİRMEMESİ İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'i Refah'a girmemesi için teşvik etmeye devam ettiklerini bildirdi.
Wood, AA muhabirinin, "İsrail Refah'a kara saldırısı düzenlerse, ABD politikasında değişikliğe gidecek mi?" sorusunu yanıtladı.
ABD'nin daha önce Refah'a kara saldırısına ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve operasyonlarını daha dikkatli gerçekleştirmesi çağrısı yaptığını anımsatan Wood, bu bağlamda sivilleri koruma adına bir plan ya da değişikliğe gidildiğini görmediklerini söyledi.
Wood, Refah'a olası kara saldırısı hakkında da "Spekülasyon yapmak istemiyorum. İsrail henüz Refah'a girmedi. Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.