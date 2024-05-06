Son dakika haberi İsrail Refah'ta bildiğini okuyor

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah’a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli esirlerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

ABD'nin daha önce Refah'a kara saldırısına ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve operasyonlarını daha dikkatli gerçekleştirmesi çağrısı yaptığını anımsatan Wood, bu bağlamda sivilleri koruma adına bir plan ya da değişikliğe gidildiğini görmediklerini söyledi.

Wood, Refah'a olası kara saldırısı hakkında da "Spekülasyon yapmak istemiyorum. İsrail henüz Refah'a girmedi. Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.