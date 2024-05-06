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        Haberler Dünya İsrail'in tahliye uyarısının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı

        İsrail'in tahliye uyarısının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail ordusunun 100 bin Filistinlinin bulunuğu Refah'ın doğusundaki bazı mahalleleri boşaltmaya başlamasıyla bölgedeki Filistinliler göç etmeye başladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:04
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          İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması açıklamasının ardından bölgede yaşayan Filistinlilerin yerlerini terk etmeye başladığı bildirildi.

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          İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerden bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

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          Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, bu açıklamanın ardından yüzlerce Filistinli Refah'ın doğusundaki mahallelerden göç etmeye başladı.

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          Yağmurlu havaya rağmen kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü.

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          Araçları olan araçlarıyla, olmayanlar ise at ve eşek arabalarıyla Refah'ın doğusundan batısına ya da İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine doğru hareket etti.

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          İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

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          İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

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          İSRAİL'DEN TAHLİYE UYARISI

          İsrail Ordusu Radyosunda konuya dair yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde ordunun tahminlerine göre tahliye edilecek yaklaşık 100 bin kişi bulunuyor.

          Filistinlilerin tahliye edilmesi kararı dün gece siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Mini Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda alındı.

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          Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
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