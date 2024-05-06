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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleleri boşalttığı duyuruldu

        İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki bazı mahalleleri boşalttığı duyuruldu

        İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladı. İsrail ordusu, Refah kentine yönelik kara harekatı öncesi, Refah kentinin doğusuna askeri uçaklardan broşürler atarak Filistinlilerin bölgeyi tahliye etmesini istedi. Hamas ise "Refah'ın boşaltılması 'tehlikeli' bir gerginlik. Bunun sonuçları olur" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.05.2024 - 08:15 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:58
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        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.

        İSRAİL'DEN "REFAH'IN DOĞUSUNU TAHLİYE EDİN" UYARISI

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Refah kentine yönelik kara harekatı öncesi, Refah kentinin doğusuna askeri uçaklardan broşürler atarak Filistinlilerin bölgeyi tahliye etmesini istedi.

        Atılan broşürlerde bölge sakinlerine Refah kentinin batısına ve Han Yunus'a doğru hareket etmeleri gerektiği belirtiliyor.

        İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.

        İsrailli bakandan Refah'ı işgal etme tehdidi
        İsrailli bakandan Refah'ı işgal etme tehdidi

        The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

        GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

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        Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

        İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

        Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #refah
        #gazze
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