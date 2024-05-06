Süper Lig'de zirve yarışında son durum: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı son 3 haftaya taşındı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 96 puanı bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 90 puanda... İşte son düzlük öncesi iki takımın kalan maçları...
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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk Fenerbahçe, zorlu deplasmanda çok kritik 2 puan bıraktı. Ligde son viraja girilirken zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark biraz daha açılırken bitime üç hafta kala ihtimaller de merak konusu oldu.
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Son üç haftaya Galatasaray 96, Fenerbahçe ise 90 puanla girerken iki takımın kalan maçlarını derledik..
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36. HAFTA
Fatih Karagümrük - Galatasaray
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Fenerbahçe - Kayserispor
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37. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
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38. HAFTA
Konyaspor - Galatasaray
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Fenerbahçe - İstanbulspor