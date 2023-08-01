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        Haberler Magazin Temmuz gişelerine bereket yağdı

        Temmuz gişelerine bereket yağdı

        Temmuzda üç büyük filmin gişesi, sinema salonlarına bereket getirdi. Temmuzdaki izleyici sayısı hazirana oranla yüzde... artarken 2022 ve pandemi öncesi yıl olan 2019'un Temmuz gişesinin yakalanmasını sağladı. Temmuz aylarının gişeleri bu şekilde ama Türkiye'de gişesiyle ilk 10'da yer alan Türk ve yabancı filmlerin en çok izlendiği aylar farklı

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 01.08.2023 - 06:41
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        • 1

          Temmuz ayı küresel çapta sinema sektörü için bir hayli iyi geçti.

          Gösterime 12 Temmuz'da giren 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma', 448.533.033 dolarlık hasılata ulaştı.

          İzleyicilerle 19 Temmuz'da buluşan 'Barbie'nin hasılatı; 774.502.851 dolar, 'Oppenheimer'ın ise 400.388.430 dolar.

          Bu üç filmin Türkiye'deki izleyici sayısı şöyle;

          'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'... 230.049 (17 Günde)

          'Barbie'... 856.828 (10 Günde)

          'Oppenheimer'... 867.059 (10 Günde)

          Bu 3 film, Türkiye'de durgun geçen sinema gişelerine de hakeretlilik kazandırdı.

          Temmuzdaki izleyici sayısı hazirana oranla yüzde 23 arttı.

          Haziran 2023 İzleyici Sayısı... 2.173.533

          Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261

          Bu 3 filmin gişesi, temmuz ayları itibarıyla geçtiğimiz ve pandemi öncesi yılın rakamlarının yakalanmasını da sağladı.

          Temmuz 2019... 2.581.170

          Temmuz 2022... 2.518.457

          Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261

          Temmuz aylarının gişeleri bu şekilde ama Türkiye'de gişesiyle ilk 10'da yer alan Türk ve yabancı filmlerin en çok izlendiği aylar farklı.

          İlk 10'da bulunan 10 Türk filminin gösterime girdiği aylar; ekim, aralık ve şubat.

          İlk 10'da yer alan 10 yabancı filmin gösterime girdiği ay ise nisan ve aralık.

        • 2

          • Recep İvedik 5 (Şubat 2017)

          Açılış… 1.646.846

          Toplam İzleyici Sayısı… 7.437.050

        • 3

          • Recep İvedik 4 (Şubat 2014)

          Açılış… 1.641.474

          Toplam İzleyici Sayısı… 7.369.098

        • 4

          • Düğün Dernek 2: Sünnet (Aralık 2015)

          Açılış… 1.380.122

          Toplam İzleyici Sayısı… 6.073.364

        • 5

          • Fetih 1453 (Şubat 2012)

          Açılış… 1.161.250

          Toplam İzleyici Sayısı... 6.572.618

        • 6

          • Bergen (Mart 2022)

          Açılış… 718.043

          Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798

        • 7

          • 7. Koğuştaki Mucize (Ekim 2019)

          Açılış… 615.411

          Toplam İzleyici Sayısı… 5.365.522

        • 8

          • Müslüm (Ekim 2018)

          Açılış… 600.141

          Toplam İzleyici Sayısı... 6.480.563

        • 9

          • Düğün Dernek (Aralık 2013)

          Açılış… 572.838

          Toplam İzleyici Sayısı… 6.980.070

        • 10

          • Aile Arasında (Aralık 2017)

          Açılış... 504.024

          Toplam İzleyici Sayısı… 5.289.051

        • 11

          • Ayla (Ekim 2017)

          Açılış… 312.135

          Toplam İzleyici Sayısı… 5.589.872

        • 12
        • 13

          • Avengers: Endgame (Nisan 2019)

          Açılış… 965.942

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.480.284

        • 14

          • Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Aralık 2021)

          Açılış… 934.599

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.882.820

        • 15

          • Hızlı ve Öfkeli 7 (Nisan 2015)

          Açılış… 783.692

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.961.089

        • 16

          • Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Nisan 2018)

          Açılış… 683.075

          Toplam İzleyici Sayısı… 1.909.967

        • 17

          • Hızlı ve Öfkeli 8 (Nisan 2017)

          Açılış… 682.295

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.656.286

        • 18

          • Avatar: Suyun Yolu (Aralık 2022)

          Açılış… 490.089

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.672.123

        • 19

          • Barbie (Temmuz 2023)

          Açılış… 397.247

          Toplam İzleyici Sayısı… Gösterimi Devam Ediyor

        • 20

          • Avatar (Aralık 2009)

          Açılış… 220.587

          Toplam İzleyici Sayısı… 2.586.627

        • 21

          • Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Haziran 2012)

          Açılış… 259.671

          Toplam İzleyici Sayısı… 1.883.004

        • 22

          • Titanik (Şubat 1998)

          Açılış… 141.452

          Toplam İzleyici Sayısı… 3.042.923

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