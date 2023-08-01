Temmuz gişelerine bereket yağdı

Temmuz ayı küresel çapta sinema sektörü için bir hayli iyi geçti.

Gösterime 12 Temmuz'da giren 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma', 448.533.033 dolarlık hasılata ulaştı.

İzleyicilerle 19 Temmuz'da buluşan 'Barbie'nin hasılatı; 774.502.851 dolar, 'Oppenheimer'ın ise 400.388.430 dolar.

Bu üç filmin Türkiye'deki izleyici sayısı şöyle;

'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'... 230.049 (17 Günde)

'Barbie'... 856.828 (10 Günde)

'Oppenheimer'... 867.059 (10 Günde)

Bu 3 film, Türkiye'de durgun geçen sinema gişelerine de hakeretlilik kazandırdı.

Temmuzdaki izleyici sayısı hazirana oranla yüzde 23 arttı.

Haziran 2023 İzleyici Sayısı... 2.173.533

Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261

Bu 3 filmin gişesi, temmuz ayları itibarıyla geçtiğimiz ve pandemi öncesi yılın rakamlarının yakalanmasını da sağladı.

Temmuz 2019... 2.581.170

Temmuz 2022... 2.518.457

Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261

Temmuz aylarının gişeleri bu şekilde ama Türkiye'de gişesiyle ilk 10'da yer alan Türk ve yabancı filmlerin en çok izlendiği aylar farklı.

İlk 10'da bulunan 10 Türk filminin gösterime girdiği aylar; ekim, aralık ve şubat.

İlk 10'da yer alan 10 yabancı filmin gösterime girdiği ay ise nisan ve aralık.