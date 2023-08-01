Temmuz gişelerine bereket yağdı
Temmuzda üç büyük filmin gişesi, sinema salonlarına bereket getirdi. Temmuzdaki izleyici sayısı hazirana oranla yüzde... artarken 2022 ve pandemi öncesi yıl olan 2019'un Temmuz gişesinin yakalanmasını sağladı. Temmuz aylarının gişeleri bu şekilde ama Türkiye'de gişesiyle ilk 10'da yer alan Türk ve yabancı filmlerin en çok izlendiği aylar farklı
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Temmuz ayı küresel çapta sinema sektörü için bir hayli iyi geçti.
Gösterime 12 Temmuz'da giren 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma', 448.533.033 dolarlık hasılata ulaştı.
İzleyicilerle 19 Temmuz'da buluşan 'Barbie'nin hasılatı; 774.502.851 dolar, 'Oppenheimer'ın ise 400.388.430 dolar.
Bu üç filmin Türkiye'deki izleyici sayısı şöyle;
'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'... 230.049 (17 Günde)
'Barbie'... 856.828 (10 Günde)
'Oppenheimer'... 867.059 (10 Günde)
Bu 3 film, Türkiye'de durgun geçen sinema gişelerine de hakeretlilik kazandırdı.
Temmuzdaki izleyici sayısı hazirana oranla yüzde 23 arttı.
Haziran 2023 İzleyici Sayısı... 2.173.533
Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261
Bu 3 filmin gişesi, temmuz ayları itibarıyla geçtiğimiz ve pandemi öncesi yılın rakamlarının yakalanmasını da sağladı.
Temmuz 2019... 2.581.170
Temmuz 2022... 2.518.457
Temmuz 2023 İzleyici Sayısı... 2.672.261
Temmuz aylarının gişeleri bu şekilde ama Türkiye'de gişesiyle ilk 10'da yer alan Türk ve yabancı filmlerin en çok izlendiği aylar farklı.
İlk 10'da bulunan 10 Türk filminin gösterime girdiği aylar; ekim, aralık ve şubat.
İlk 10'da yer alan 10 yabancı filmin gösterime girdiği ay ise nisan ve aralık.
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• Recep İvedik 5 (Şubat 2017)
Açılış… 1.646.846
Toplam İzleyici Sayısı… 7.437.050
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• Recep İvedik 4 (Şubat 2014)
Açılış… 1.641.474
Toplam İzleyici Sayısı… 7.369.098
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• Düğün Dernek 2: Sünnet (Aralık 2015)
Açılış… 1.380.122
Toplam İzleyici Sayısı… 6.073.364
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• Fetih 1453 (Şubat 2012)
Açılış… 1.161.250
Toplam İzleyici Sayısı... 6.572.618
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• Bergen (Mart 2022)
Açılış… 718.043
Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798
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• 7. Koğuştaki Mucize (Ekim 2019)
Açılış… 615.411
Toplam İzleyici Sayısı… 5.365.522
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• Müslüm (Ekim 2018)
Açılış… 600.141
Toplam İzleyici Sayısı... 6.480.563
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• Düğün Dernek (Aralık 2013)
Açılış… 572.838
Toplam İzleyici Sayısı… 6.980.070
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• Aile Arasında (Aralık 2017)
Açılış... 504.024
Toplam İzleyici Sayısı… 5.289.051
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• Ayla (Ekim 2017)
Açılış… 312.135
Toplam İzleyici Sayısı… 5.589.872
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• Avengers: Endgame (Nisan 2019)
Açılış… 965.942
Toplam İzleyici Sayısı… 2.480.284
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• Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Aralık 2021)
Açılış… 934.599
Toplam İzleyici Sayısı… 2.882.820
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• Hızlı ve Öfkeli 7 (Nisan 2015)
Açılış… 783.692
Toplam İzleyici Sayısı… 2.961.089
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• Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Nisan 2018)
Açılış… 683.075
Toplam İzleyici Sayısı… 1.909.967
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• Hızlı ve Öfkeli 8 (Nisan 2017)
Açılış… 682.295
Toplam İzleyici Sayısı… 2.656.286
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• Avatar: Suyun Yolu (Aralık 2022)
Açılış… 490.089
Toplam İzleyici Sayısı… 2.672.123
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• Barbie (Temmuz 2023)
Açılış… 397.247
Toplam İzleyici Sayısı… Gösterimi Devam Ediyor
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• Avatar (Aralık 2009)
Açılış… 220.587
Toplam İzleyici Sayısı… 2.586.627
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• Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Haziran 2012)
Açılış… 259.671
Toplam İzleyici Sayısı… 1.883.004
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• Titanik (Şubat 1998)
Açılış… 141.452
Toplam İzleyici Sayısı… 3.042.923