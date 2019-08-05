05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.,
Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.
EN ÇOK KARPUZ UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|29,18
|Elektrik ücreti
|15
|Genç odası takımı
|12,74
|Yemek odası takımı
|12,43
|Yatak tek kişilik
|12,04
|Bira (alkollü)
|11,81
|Toz şeker
|11,67
|Oturma odası takımı
|11,41
|Otomobil (benzinli)
|10,88
|Otomobil (dizel)
|10,55
|Kanepe
|9,98
|Elma
|8,30
|Domates
|8,06
|Motorsiklet
|7,82
|Buzdolabı
|6,89
|Çarliston biber
|6,85
|Tuz
|6,84
|Rakı
|6,75
|Çay
|6,73
|Limon
|6,19
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Karpuz
|-27,91
|Patlıcan
|-25,87
|Salatalık
|-23,34
|Taze fasulye
|-15,92
|Kabak
|-14,36
|Şeftali
|-11,89
|Kuru soğan
|-11,45
|Patates
|-7,68
|Elbise (çocuk için)
|-7,38
|Tavuk eti
|-7,06
|Ayakkabı (kadın için)
|-6,43
|Muz
|-6,21
|Pantolon (çocuk için)
|-5,87
|Ceket (kadın için)
|-5,42
|Tişört (kadın için)
|-5,28
|LPG dolum ücreti
|-5,25
|Gömlek (erkek için)
|-4,86
|Dolmalık biber
|-4,44
|Takım elbise (erkek için)
|-3,13
|Yumurta
|-1,16
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!