30 Haziran'da yenilenen sözleşmeler düzenlemeden yaralanabilecek mi?

Sözleşme 29 Haziran günü bitiyor ve 30 Haziran günü yenileniyorsa düzenleme bu sözleşmede geçerli olamayacak.

Ev sahibi evi satarsa kiracının hakkı ne olacak?

Evin satılması durumunda kiracının mevcut sözleşmesi geçerliliğini korur. Yeni mal sahibinin kiracının sözleşmesini fesh etme hakkı olmadığı gibi kiracıyı tahliye davası açabilmesi için de o mülke ihtiyaç duyduğunu ispatlaması gerekir.

Kira tespit davası açan maliklerin durumu ne olacak?

Kira tespit davası sonucunda tespit edilen artış oranı ne olursa olsun yeni sözleşme 30 Haziran tarihi sormasında yenileniyorsa artış yüzde 25 oranını geçemez.

Geçimini kiradan sağlayan ev sahipleri ne yapabilir?

Ev sahibi geçimini kiradan karşıladığını ispat etse dahi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenen sözlemlerde yüzde 25'in üzerinde zam yapamazlar. Kiracının 5 yılı doldurması halinde ise tespit davası sonucuna göre ev sahibi yüzde 25 limiti olmaksızın artışa gidebilir.

Düzenleme yeni kiracı olacakları etkileyecek mi?

Düzenleme 1 Temmuz 2022 ve ve 1 Temmuz 2023 arasında etkili olacağı için yeni kiracılar sözleşmeleri 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da bitecek şekilde düzenlemeleri durumunda düzenlemeden yararlanabilecekler.