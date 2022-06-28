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Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Kabine Toplantısı' nda gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamaları birçok çalışanı umutlandırdı. Asgari ücretli "Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

28.06.2022 - 22:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret Temmuz ara zammı hakkında beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu açıklamalar sonrasında asgari ücretli asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Ocak ayında net asgari ücret  4 bin 253 liraya yükselmişti. Peki Temmuz asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yarın toplanacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

    İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMAYI HAFTA SONUNA VARMADAN BİTİRECEKLER

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" bilgisini paylaşarak, "Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR, TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

    İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

    2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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