Temizlik hilesi arayanlara: İşe yarayan pratik çözümlerle zaman kazanabilirsiniz

Yünlü bir kazak diğer kıyafetlere göre daha zor kurur bu yüzden bu eşyaları kurutmanın en iyi yolu, taytın bel bölgesini kazağın boğaz kısmından ve bacaklarını ise kazak kollarından geçirmektir. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir çamaşır ipine veya hava kurutucusuna asarsanız kazağın kendini salmasını önleyerek daha hızlı kurumasına yardımcı olacaktır.