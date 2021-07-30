Temel Karamollaoğlu, 80 yaşındadır. Temel Karamollaoğlu, 1941 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesindendir. Babasının Üzeyir, annesinin adı Münire'dir. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladı. 1960'lı yıllarda burslu olarak okuduğu Manchester Üniversitesi Tekstil Fakültesini bitirdikten sonra Sümerbank'ta tekstil yüksek mühendisi, Devlet Planlama Teşkilatı Tekstil Uzmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı ve Yaygın Sanayi Koordinatörü olarak görev yaptı.

Temel Mollaoğlu, Fazilet Partisinden 1996-2002 (16. Dönem) ile 1997-1980 yılları arasında 20. ve 21. Dönem Sivas Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Ayrıca 1989 ve 1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Fazilet Partisinin kapatılması üzerine Saadet Partisine geçti.

1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi.

1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1980’lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında Genel Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bir dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi. Bu dönemde Şehircilik ve Belediyecilik hizmetlerinde örnek bir çalışma sergiledi. Belediye Başkanlığı döneminde Sivas’ın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması maksadıyla pek çok iktisadi ve sosyal faaliyetlerin organizasyonunu yaptı.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisine katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden Milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2016 Pazar günü yapılan 6. Olağan Kongresi'nde oy kullanan 891 delegenin 871'inin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeni genel başkan seçildi. 6. Olağan Kongrenin düzenlendiği Atatürk Spor Salonuna, Genel Başkan Mustafa Kamalak ve Yüksek İstişare Kurulu tarafından genel başkanlığa aday gösterilen Temel Karamollaoğlu el ele girdi.

Saadet Partisi Genel Başkan adayı Temel Karamollaoğlu, geçmişte kendisiyle ilgili birtakım yanlış tariflerin yapıldığını belirterek, "Şunu herkes bilsin ki Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır. Biz evlatlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin acısını paylaşırız." dedi.

Konuşmasının ardından Genel Başkan Adayı Karamollaoğlu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kamalak'a hat sanatıyla yazılmış tablo armağan etti. Yaşamının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Temel Karamollaoğlu, 20 yıldır tanıştığı Mustafa Kamalak'a partiye yaptığı tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Basının kongreye yeteri kadar ilgi göstermediğini belirten Karamollaoğlu, bunu arkasında, sıkıntısına çare arayan insanların Saadet Partisi'nin saklanmak istenmesinin geldiğini savundu.

Temel Karamollaoğlu İngilizce biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.