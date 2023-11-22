Temel anlam ne demek? Kelimede temel (gerçek) anlam nedir ve örnekleri neler?

REKLAM advertisement1

Türkçede sözcükler anlam bilgisi olarak incelendiğinde temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, deyim anlam, argo anlam, soyut ve somut anlam, terim anlam, genel ve özel anlam gibi farklı başlıklar karşımıza çıkmaktadır. Peki, bunlardan bir tanesi olan temel anlam ne demek? İşte, kelimede temel anlam hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Temel Anlam Nedir?

Türkçede tek başına ya da cümle içinde kullanılan kelimelerin, ortaya çıkış nedenini ifade eden ve insanın aklına gelen ilk anlamından bahseden anlama temel anlam ya da bir diğer ismiyle gerçek anlam adı verilmektedir. Daha genel bir ifadeyle bir sözcüğün sözcük anlamından bahseden bir kavram olan temel anlam, o kelimenin gerçek ve herkes tarafından bilinen anlamını ifade etmektedir.

REKLAM

Temel anlam kavramını bir kelime üzerinden örneklemek gerekirse; “kapı” kelimesinin sözlük anlamı olan bir mekân ya da taşıta girip çıkarken kullanılan levha tanımı o kelimenin gerçek anlamıdır. Fakat aynı kelimeyi “gelir kapısı” olarak kullandığımızda artık burada bir temel anlamdan bahsedemeyiz. Burada kullanılan kapı kelimesi artık mecaz anlama sahiptir.

Temel Anlam Örnekleri

Bir önceki ara başlığımızda temel anlam ne demek sorusunu detaylıca yanıtlamıştık. Şimdi gelin, temel anlam ya da bir diğer ismiyle gerçek anlam örneklerini birlikte inceleyelim:

Örnek:

Tam otoyola bağlanmak üzereyken arabasının lastiği patlamış.

Yeni şarkısına çok güvendiğini ve bu şarkının kısa bir süre içinde patlayacağını söyledi.

Yukarıda vermiş olduğumuz ilk örneğimizde cümlenin yüklemi görevinde bulunan patlamış ifadesi temel anlamıyla yani yarılarak açılmak manasında kullanılmıştır. İkinci cümlemizde kullanılan patlamak ifadesi ise temel anlamıyla değil; sevilmek, çok beğenilmek, yayılmak gibi anlamlarda yani mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Örnek:

3 gündür gözüm ağrıyor, yarın ilk işim hastaneye gitmek olacak.

Çantanın gözünden kalemimi getirir misin?

Görüleceği üzere iki örneğimizde de göz sözcüğü kullanılmış ancak bu sözcük her iki cümlede de farklı anlamlarıyla kullanılmıştır. İlk cümlemizde kullanılan göz kelimesi, sözcüğün gerçek manasıyla yani herkesin aklına gelen ilk anlamıyla, bir organ olarak kullanılmıştır. Bu durumda bize o kelimenin temel anlamıyla kullanıldığını göstermektedir. Ancak ikinci cümlemizde yer alan çantanın gözü tamlamasındaki göz kelimesi, sözcüğün gerçek anlamı dışında bölme, cep gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Burada ise bir yan anlam vardır.

Örnek:

Sabah evden çıktığımda kanadı kırılmış bir karga gördüm ve onu hemen veterinere götürdüm.

Dün Ahmet’i gördüm; kolu kanadı kırılmış bir haldeydi.

Daha önceki örneklerimizde olduğu gibi bu örneğimizde kullanılan iki örneğimizde de kırılmış kelimesi iki farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. İlk cümlemizde kullanılan kırılmış, temel anlamı yani sözlük anlamıyla kullanılmışken; ikinci cümlede ise bir deyim anlam göze çarpmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO