İHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşların olmadığını belirledi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, emniyet şeridine çekerek yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından itelenerek ve yoldaki tırlarla çekilerek emniyet şeridine çekildi. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar ise daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.