Telefonum gerçekten su geçirmez mi?

Dünya parmaklarımızın ucunda... Bankacılık işlemlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, en üstün makineye taş çıkartacak şekilde çekilmiş fotoğraflarımız ve videolarımız, haberler, kitaplar ve daha nicesine elimizdeki akıllı telefonların içerisinde.

Teknoloji bu kadar hayatımızın bir parçasıyken, tek bir cihaza böyle görevler yüklenmişken haliyle onu yanımızdan ayırmak istemez hale geliyoruz. Akıllı telefon üreticileri de her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geldiğimiz son noktada su geçirmezlik özellikleri de yeni modalar arasında yer alıyor.

Peki cep telefonlarımız gerçekten su altında çalışabilecek kadar su geçirmez mi, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

İşte su geçirmezlik sınıflandırmaları ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Suya dayanıklılık, evet telefonlarda yeni bir konu değil. Anak önceleri inşaat işçileri veya dağ bisikletçileri gibi sert işler yapanların kullanması için tasarlanmış için tasarlanmış etli, kauçuk sızdırmaz sağlam kılıflı telefonlarda bulunan bir şeydi. Teknolojinin gelişimi ile işler de değişti ve 2023'te iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Google'ın Pixel 7 Pro'su da dahil olmak üzere çoğu ana akım telefonda yerleşik bir tür su direnci bulabiliyoruz.

SUYA DAYANIKLILIK ALTIN DEĞERİNDE

Bir telefondaki suya dayanıklılığın değeri, cihazlarının üzerine çay, kahve veya soda döken herkes için altındır. Peçete ile hızlı bir silme ile bunu atlatabilecekken, suyu çeksin diye pirince koyma, saç kurutma makinesiyle müdahale ve hatta tamir için telefoncuya pahalı bir koşu arasındaki fark anlamına gelebilir.

TELEFONUNUZUN SUYA DAYANIKLILIK SEVİYESİNİ BİLMEK HAYATİ ÖNEME SAHİP OLABİLİR

Tüm telefonlar suya daldırılmaya dayanabilecek bir yeteneğe sahip değil elbette. Hatta bazıları sıvıya yakın dahi olmamalıdır. Havuzda yüzerken neredeyse hiç telefon alınmamalıdır ve denizde yüzme söz konusu değildir.

Yakın zamanlarda bir telefon için alışveriş yaptıysanız, eskiden duyduğumuz "suya dayanıklı" gibi terimlerin yanı sıra şimdi yaygın olan IP67, IP68 veya IPX8 derecelendirmeleriyle karşılaşmış olacaksınız. Ancak bu derecelendirmeler gerçekten ne anlama geliyor ve en önemlisi, pahalı yeni telefonunuz ne kadar su geçirmez?

ULUSLARARASI KORUMA DERECELENDİRMELERİ (IP) NEDİR?

IP veya giriş koruması derecelendirmeleri (diğer adıyla uluslararası koruma derecelendirmeleri), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen bir standarttır. Kuruluşa göre, kodlar "elektrikli ekipmanların muhafazaları tarafından sağlanan koruma derecelerini sınıflandırmak için bir sistem" olarak tasarlanmıştır.

SAYILAR NEYİ İFADE EDİYOR?

Derecelendirme kodundaki ilk sayı, parmaklar veya toz gibi yabancı katı cisimlerin girişine karşı sağlanan koruma miktarını temsil eder. Bu koruma seviyeleri en düşük 0 ile en yüksek 6 arasında değişir. İkinci sayı, nem veya sıvı girişine karşı koruma derecesini temsil eder ve koruma seviyeleri düşük 0 ile 8 arasında değişir.

DERECELENDİRMEDE 'X' VARSA DİKKAT!

Bazen, IPX8 gibi X ile değiştirilen bir sayıya sahip bir IP derecelendirmesi görürsünüz. Bu durumda, bir şirket test ayrıntıları sağlamamış, bu nedenle derecelendirme numarası X ile değiştirilmiş olduğunu anlarız. IPX8 dereceli bir cihaz suya batırılmaktan kurtulabilir, ancak resmi olarak tozdan korunmak için derecelendirilmemiştir. Bu kurtulamayacağı anlamına gelmez elbette, ama bir testten geçmediği açıktır.

IPhone 14 Pro, IP68 derecesine sahiptir, yani içeri giren tozdan korunur ve suya batırılmaya dayanabilir. Galaxy S22 Ultra da IP68 derecelendirilmiştir. Yani eşit derecede suya dayanıklılar, değil mi?

İşte bu noktada kafa karıştırıcı hale geliyor çünkü daha üst bir derecelendirme yok. Yani IPhone 14 Pro ile Samsung Galaxy S22 Ultra aynı IP derecesine sahip olmasına rağmen eşit derecede suya dayanıklı değiller!

IP derecelendirmesinde, suya dayanıklılık konusunda 8 alabilmek için IEC, bir cihazın 30 dakika boyunca en az 1 metre suya batırılmaya dayanmasını gerektiğini belirtiyor. Bunun ötesine geçmek ise, üreticiye kalmış bir durum. S23 Ultra, 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya batırılabilirken, Apple, iPhone 14 Pro'nun 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar suda güvende olduğunu açıklıyor. Bu nedenle, IP68 derecesine sahip herhangi bir telefonun bu 1 metre-30 dakikalık minimum eşiğe ulaşması gerekecek olsa da, ince baskıyı kontrol etmek ve telefonunuzun tam olarak ne sunduğunu görmek önemlidir.

BU DURUMDA IPHONE İLE YÜZÜLEBİLİR Mİ?

IPhone 14 Pro'nun reklamı yapılan 6 metre su geçirmezliği, yanımıza bir tane alıp, su altı aksiyon kamerası gibi dalmaya gidebileceğimiz anlamına gelmiyor! Çünkü IP derecelendirmeleri kontrollü koşullarda, yani hareket etmeyen sularda yapılır. Telefonunuzu suda hareket ettirmek, daha fazla su basıncı ekleyecek ve suyun içeri girmesini ve telefonunuza onarılamaz bir hasar vermesini daha olası hale getirecektir.

DENİZ SUYUNA DİKKAT ETMEK GEREKİR!

IP testleri ayrıca tatlı su kullanılarak da yapılır; Çoğu havuzda, telefonunuzun direncinde bir fark yaratabilecek klor gibi ek kimyasallar bulunur. Söz konusu deniz olduğunda ise, vücudumuzda dahi tatlı su ile yıkamadığımızda kalan tuzu hepimiz gözle görebiliyoruz. Bu durumda telefonu denizden uzak tutmanın ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok.

Tuzlu su, şarj portunuzdaki metal parçaların bozulması da dahil olmak üzere birçok soruna neden olabilir.

PAHALI BİR RİSK OLABİLİR

Telefonunuz en iyi IP68 direnç derecesine sahip olsa bile, bunu bir su altı kamerası olarak kullanmak, ya da telefonla denizin ortasında yüzerken haberleşmek gibi yöntemlere baş vurmak yerine bunu bir acil durum özelliği olarak yedekte tutmak gerekiyor.

Bu nedenle, su altından Instagram reels'ı veya TikTok videoları atmak pahalı bir risk olacaktır. Balıkların fotoğraflarını çekmek gerçek su altı aksiyon kameralarına bırakılmalı...

ÖNERİLEN VİDEO